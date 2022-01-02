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تدهور جديد على حالة الأسير ناصر أبو حميد

تاريخ النشر: 02/01/2022 - 17:14

تدهور جديد على حالة الأسير ناصر أبو حميد
الأسير ناصر أبو حميد
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

طرأ تدهور جديد على حالة الأسير، ناصر أبو حميد، المصاب بمرض السرطان؛ حسب ما أورد نادي الأسير مساء اليوم، الأحد.

وجاء في بيان لنادي الأسير، أن " الأسير أبو حميد يعاني منذ الأمس من ارتفاع في درجة الحرارة، وجرى نقله بشكل عاجل إلى مستشفى "برزلاي"، علمًا أنه بدأ مؤخرًا بأخذ جرعات العلاج الكيماوي.

يُشار إلى أنّ الأسير أبو حميد (49 عاما)، من مخيم الأمعري في رام الله، وهو من بين خمسة أشقاء حكم عليهم الاحتلال بالسّجن لمدى الحياة، وكان الاحتلال قد اعتقل أربعة منهم عام 2002 هم: نصر، ناصر، شريف ومحمد، فيما اعتقل شقيقهم إسلام عام 2018، ولهم شقيق سادس شهيد هو عبد المنعم أبو حميد.

كما أن بقية العائلة تعرّضت للاعتقال، وحرمت والدتهم من زيارتهم لسنوات، وفقدوا والدهم خلال سنوات اعتقالهم، كما تعرض منزل العائلة للهدم خمس مرات كان آخرها عام 2019.

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#الحركة الأسيرة
#نادي الأسير
#ناصر أبو حميد

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