أسرى "عتصيون" يشكون أوضاعا حياتية مأساوية

يعاني الأسرى في مركز توقيف "عتصيون" البالغ عددهم 20 أسيرا من سوء ظروفهم الاعتقالية والحياتية، ما دفعهم إلى إرجاع وجبتي طعام خلال الأسبوع الماضي احتجاجا على ذلك؛ حسب ما ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء.

وجاء في بيان للهيئة، أن "الأسرى المحتجزين داخل معسكر ’عتصيون’ يعانون من أوضاع حياتية مأساوية، حيث تحرمهم إدارة المعتقل في ظل الأجواء الباردة، من وسائل التدفئة والبطانيات والمشروبات الساخنة، عدا عن سوء وجبات الطعام المقدمة لهم كما ونوعا".

وبيّنت "كما اشتكى الأسرى لمحامية الهيئة، من ضابط القسم الذي يتصرف معهم تبعا لمزاجه، حيث تعمد خلال الأسبوع الماضي نقل الأسرى وتغيير غرفهم، وحرمان الأسرى الأخوة والأقارب من البقاء بذات الغرفة".

ولفتت الهيئة إلى أن "مركزي توقيف ’عتصيون’ و’حوارة’ يعتبران من أسوأ مراكز التوقيف الإسرائيلية، من حيث معاملة الأسرى والاستجابة لأدنى حاجياتهم الأساسية، عدا عن ذلك فإن كلا المركزين يفتقدان لأبسط مقومات الحياة، ولا يصلحان للعيش الآدمي".