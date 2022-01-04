  2. فلسطينيات
  3. الحركة الأسيرة

أسرى "عتصيون" يشكون أوضاعا حياتية مأساوية

تاريخ النشر: 04/01/2022 - 14:21

أسرى "عتصيون" يشكون أوضاعا حياتية مأساوية
توضيحية (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

يعاني الأسرى في مركز توقيف "عتصيون" البالغ عددهم 20 أسيرا من سوء ظروفهم الاعتقالية والحياتية، ما دفعهم إلى إرجاع وجبتي طعام خلال الأسبوع الماضي احتجاجا على ذلك؛ حسب ما ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء.

وجاء في بيان للهيئة، أن "الأسرى المحتجزين داخل معسكر ’عتصيون’ يعانون من أوضاع حياتية مأساوية، حيث تحرمهم إدارة المعتقل في ظل الأجواء الباردة، من وسائل التدفئة والبطانيات والمشروبات الساخنة، عدا عن سوء وجبات الطعام المقدمة لهم كما ونوعا".

وبيّنت "كما اشتكى الأسرى لمحامية الهيئة، من ضابط القسم الذي يتصرف معهم تبعا لمزاجه، حيث تعمد خلال الأسبوع الماضي نقل الأسرى وتغيير غرفهم، وحرمان الأسرى الأخوة والأقارب من البقاء بذات الغرفة".

ولفتت الهيئة إلى أن "مركزي توقيف ’عتصيون’ و’حوارة’ يعتبران من أسوأ مراكز التوقيف الإسرائيلية، من حيث معاملة الأسرى والاستجابة لأدنى حاجياتهم الأساسية، عدا عن ذلك فإن كلا المركزين يفتقدان لأبسط مقومات الحياة، ولا يصلحان للعيش الآدمي".

بودكاست عرب 48

#الحركة الأسيرة
#هيئة شؤون الأسرى والمحررين
#معسكر عتصيون

حوارات

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية
حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية

2021-12-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كورونا في الضفة وغزة: 7 وفيات و324 إصابة جديدة
كورونا في الضفة وغزة: 7 وفيات و324 إصابة جديدة

2022-01-04

المعتقلون الإداريون يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال
المعتقلون الإداريون يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال

2022-01-04

تواصل الفعاليات الشعبية بالضفة نصرة للأسير أبو هواش
تواصل الفعاليات الشعبية بالضفة نصرة للأسير أبو هواش

2022-01-04

الأكثر قراءة

كيف استخدمت إسرائيل علم النفس الاجتماعي لإضعاف قضية إضراب الأسرى؟

كيف استخدمت إسرائيل علم النفس الاجتماعي لإضعاف قضية إضراب الأسرى؟

2022-01-03
كيف تسللت الجريمة إلى دير حنا؟

كيف تسللت الجريمة إلى دير حنا؟

2022-01-03
شاكيد طلبت من الليكود طرح منع لم الشمل بنفسه

شاكيد طلبت من الليكود طرح منع لم الشمل بنفسه

2022-01-03
حالة الطقس: بارد وماطر

حالة الطقس: بارد وماطر

2022-01-03
السلطات المصرية تفرج عن رامي شعث بعد سجنه عامين ونصف

السلطات المصرية تفرج عن رامي شعث بعد سجنه عامين ونصف

2022-01-03