المعتقلون الإداريون يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال

يواصل المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال، لليوم الرابع على التوالي، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة نضالية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري، وفي ضوء المعطيات الخطيرة التي واجهها المعتقلون الإداريون.

واستعرض نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أبرز المعطيات والإحصائيات عن سياسة الاعتقال الإداري خلال العام الماضي، إذ أنه "خلال العام 2021، أصدر الاحتلال 1595 أمر اعتقال إداري، وغالبيتهم هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، منهم من وصلت مجموع سنوات اعتقالهم أكثر من 15 عامًا رهن الاعتقال الإداريّ، ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين نحو 500 معتقل، بينهم أربعة قاصرين، وأسيرة وهي شروق البدن"

وأكد النادي أنه "خلال العام 2021 نفّذ نحو 60 أسيرًا ومعتقلًا إداريّا إضرابات فردية ضد سياسات الاحتلال التنكيلية الممنهجة، جُلّها كانت ضد الاعتقال الإداريّ، وما يزال المعتقل هشام أبو هواش يواصل معركته لليوم 141 على التوالي، حيث يواجه الموت في مستشفى 'أساف هروفيه' الإسرائيلي، ووضعه الصحي حرج للغاية".