الحركة الأسيرة تقرر خوض إضراب ليوم واحد إسنادا للأسير أبو حميد

قرر الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خوض إضراب عن الطعام، يوم غد، الإثنين ليوم واحد؛ رفضا للإهمال الطبي وللمطالبة بالإفراج عن الأسير المريض ناصر أبو حميد.

والأسير أبو حميد (49 عاما) مصاب بالسرطان ويواجه وضعا صحيا حرجا في مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي، منذ الرابع كانون الثاني/ يناير الجاري، حيث دخل في غيبوبة.

وقال مكتب "إعلام الأسرى"، التابع لحركة "حماس"، في بيان، إن "الأسرى في سجون الاحتلال يقررون خوض الإضراب عن الطعام ليوم غدا الإثنين، رفضًا للإهمال الطبي وللمطالبة بالإفراج عن الأسير المريض ناصر أبو حميد".

ودعا الناطق باسم "حماس"، عبد اللطيف القانوع، عبر بيان منفصل، المؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية إلى "تدخل فوري للضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسير ناصر أبو حميد وإنقاذ حياته".

وقال القانوع إن "تجاهل الاحتلال للحالة الصحية الخطيرة للأسير أبو حميد، المصاب بالسرطان والذي يعيش في غيبوبة منذ 12 يوما، يعكس الوجه الإجرامي القبيح للاحتلال في التعامل مع الأسرى المرضى، وضربه بعرض الحائط لكل القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية".

فيما قال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، في بيان، منفصل صدر مساء اليوم، الأحد، إن الأسرى في سجني "نفحة" و"عسقلان" الإسرائيليين قرروا إرجاع وجبات الطعام ليوم غد الإثنين.

وأوضح أن الهدف من هذه الخطوة هو الضغط على إدارة السجون الإسرائيلية للسماح لأشقاء الأسير أبو حميد بزيارته في المشفى.

كما أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم، أن الأسرى في سجني "عسقلان" و "نفحة"، سيخوضون، الإثنين، إضرابًا شاملًا، "للضغط على إدارة السجن من أجل زيارة أشقاء الأسير ناصر أبو حميد له بالمستشفى".

علما بأن الأسير أبو حميد أحد 5 أشقاء أسرى يقضون عقوبة السجن مدى الحياة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهدمت قوات الاحتلال منزلهم مرات عديدة، وحرمت والدتهم من زيارتهم لسنوات.

وأبو حميد هو من مخيم الأمعري في الضفة الغربية المحتلة، ومعتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن 7 مؤبدات (مدى الحياة) و50 عاما، بتهمة مقاومة الاحتلال والمشاركة في تأسيس "كتائب شهداء الأقصى" التابعة لحركة "فتح".

وحتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2021، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، قرابة 4600، بينهم نحو 600 أسير مريض، 4 منهم مصابون بالسّرطان، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.