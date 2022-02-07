الأسرى يحلون الهيئات التنظيمية بسجون الاحتلال

أعلن الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، حل الهيئات التنظيمية، حيث سيمتنع كافة الأسرى عن الخروج للفحص الأمني اليومي.، وذلك احتجاجا على الإجراءات التعسفية التي تسعى إدارة السجون لفرضها عليهم.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، في بيان مقتضب أن لجنة الطوارئ الوطنية في السجون بحالة انعقاد دائم لمواجهة إجراءات إدارة سجون الاحتلال، وتدرس خيارات تصعيدية أخرى خلال الأيام القادمة.

ودعت "لجنة الطوارئ" في بيان نقله مكتب إعلام الأسرى، جماهير الشعب الفلسطيني وفصائل العمل الوطني والإسلامي، وأذرعها المقاومة، إلى مساندة الأسرى والوقوف إلى جانبهم في هذه المعركة "لصد الهجمة الصهيونية المسعورة".

وتسود حالة من التوتر الشديد في سجون الاحتلال، بعد إقدام إدارة السجون على تقليص المدة التي سيقضيها الأسرى في "الفورة"، وعدد الأسرى الذين سيسمح لهم بالخروج في الدفعة الواحدة.

ويقع هذا الإجراء ضمن توصيات اللجنة التي شكلت في أعقاب عملية "نفق الحرية"، حيث تراجعت إدارة سجون الاحتلال عن الاتفاق المتمثل بوقف إجراءاتها التنكيلية المضاعفة والتضييق بحقّ الأسرى.

وصعدت سلطات الاحتلال من سياسة التضييق على الأسرى وعمدت إلى مضاعفتها مؤخرا.

ويبلغ عدد الأسرى نحو 4650 أسير، منهم نحو 160 طفلاً، و34 أسيرة بينهم فتاة قاصر، إضافة إلى نحو 500 معتقل إداري.