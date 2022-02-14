"الحياة حق": حراك فلسطيني إسنادا للأسرى

انطلقت، اليوم الإثنين، فعاليات ونشاطات حملة "الحياة حق" في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر، وذلك إسنادا ودعما للخطوات الاحتجاجية المختلفة التي ينفذها الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد يوم من الإعلان عن بدء الحملة داخل السجون.

ونظمت مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الإثنين، اعتصامات في كافة مدن الضفة الغربية، ضمن فعاليات اليوم الأول للحملة والتي ستستمر حتى يوم الخميس المقبل.

وشارك في وقفات الاسناد، مئات المواطنين من أهالي ومناصري الأسرى وممثلي القوى والفعاليات وقادة العمل الوطني، الذين رفعوا لافتات وشعارات وطنية مطالبة بحريتهم وصورا للأسرى، ورددوا الهتافات الداعمة لقضيتهم والمطالبة بحريتهم.

وقال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان على هامش اعتصام أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في مدينة البيرة، إن الاعتصام المساند للأسرى بخطواتهم نفذ اليوم أمام مقرات الصليب الأحمر الدولي في 11 محافظة.

وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، في كلمة له خلال الاعتصام، إن الأسرى يخوضون اليوم إضرابا عن الطعام في كافة السجون ويجب مساندتهم، وهم موحدون بمواجهة سياسة الاحتلال من خلال رؤية موحدة وقيادة موحدة وعلينا في الخارج أن ينعكس ذلك على الأداء والعمل.

وأشار إلى أن الأسرى الإداريين أعلنوا عن قراراتهم بمقاطعة محاكم الاحتلال، وذلك بما يحمل من دلالات سياسية ووطنية في مواجهة مشروع الاحتلال.

وقبالة مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غرب مدينة غزة، شارك العشرات من المواطنين وأهالي الأسرى اليوم، في وقفة اسناد مع الأسرى المرضى في سجون الاحتلال.

ورفع المشاركون في الوقفة صوراً للأسرى خلف القضبان، خصوصا للأسرى المرضى وكبار السن، مرددين هتافات تساند الأسرى وتطالب بإطلاق سراحهم وإنقاذ حياتهم، جراء عمليات التعذيب الممنهج التي تمارسها مصلحة السجون بحقهم.