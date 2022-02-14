"يوم غضب" بسجون الاحتلال: إرجاع وجبات الطعام ومقاطعة للدواء

تشهد سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، "يوم غضب"، وذلك احتجاجا على الإجراءات العقابية التي فرضتها إدارة السجون بحق الأسرى.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن الأسرى قرروا إرجاع وجبات الطعام اليوم، واعتباره يوم غضب داخل السجون.

وفي خطوة تصعيدية جديدة، أعلن الأسرى الإداريون المرضى في سجن مجدو عن مقاطعتهم للدواء، احتجاجا على اعتقالهم الإداري والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.

وتوقع إعلام الأسرى أن تنضم سجون أخرى لهذه الخطوة التصعيدية.

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه الأسرى الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 45 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار "قرارنا حرية".

وتسود حالة من التوتر الشديد في سجون الاحتلال، بعد إقدام إدارة السجون على تقليص المدة التي سيقضيها الأسرى في "الفورة"، وعدد الأسرى الذين سيسمح لهم بالخروج في الدفعة الواحدة.

ويقع هذا الإجراء ضمن توصيات اللجنة التي شكلت في أعقاب عملية "نفق الحرية"، حيث تراجعت إدارة سجون الاحتلال عن الاتفاق المتمثل بوقف إجراءاتها التنكيلية المضاعفة والتضييق بحقّ الأسرى.

وكانت الحركة الأسيرة، أعلنت البدء بخطوات تصعيدية رفضا للعقوبات بحق الأسرى، أبرزها إغلاق كافة الأقسام وحل الهيئات التنظيمية داخل السجون.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال نحو 4650 أسير، منهم قرابة 160 طفلا، و34 أسيرة بينهم فتاة قاصر، إضافة إلى 500 معتقل إداري، و600 أسير مريض، منهم 4 مصابون بالسرطان.