الأسرى الفلسطينيون يغلقون كافة الأقسام في سجون الاحتلال

أغلق الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، اليوم السبت، كافة الأقسام في السجون، ضمن خطواتهم النضالية المستمرة احتجاجًا على إجراءات إدارة سجون الاحتلال التي أقرتها مؤخرًا، وفق ما قال نادي الأسير الفلسطيني.

وأفاد النادي في بيان مقتضب صدر عنه، مساء اليوم، أن هذه الخطوات ستستمر حتى يوم الإثنين المقبل، مشيرًا إلى أن خطوات الأسرى لاحقًا ستكون مرهونة برد إدارة السجون على مطالبهم.

وتواصل إدارة سجون الاحتلال إجراءاتها التنكيلية العقابية الممنهجة بحق الأسرى، والذي كان آخرها حرمان من زيارة الأهل و"الكنتين"، ومحاولتها إجراء تغيير واسع على نظام "الفورة".

في حين، يستمر الأسرى في برنامجهم النضالي الذي يرتكز على التمرد ورفض قوانين إدارة السجون، عبر إغلاق الأقسام والامتناع عن الخروج لما يسمى "الفحص الأمني اليومي" وللساحات.

وكان قد أعلن الأسرى الفلسطينيون، الخميس، أن خطواتهم التصعيدية لن تتوقف، حتى تتراجع إدارة سجون الاحتلال عن إجراءاتها القمعية ضدهم.

من تظاهرة إسنادًا للأسرى ("عرب ٤٨")

وجاء في بيان للأسرى نقلته هيئة شؤون الأسرى أن "معركتنا انطلقت، ولن تتوقف إلا بتراجع إدارة السجون عن إجراءاتها القمعية بحقنا، والتي تهدف للتنكيل بنا، والمحاولة عبثًا، كسر إرادتنا".

وأضاف الأسرى أن إدارة السجون الإسرائيلية "سعت وتسعى لفرض إجراءات، وسحب إنجازات راكمتها حركتنا الوطنية الأسيرة على مدار عشرات السنين"، مشيرين إلى أن السجون تعيش في هذه الأيام "حالة من التصعيد والغليان لم تشهده منذ فترة طويلة".

وشددوا على أن "معركتنا مع المحتل في داخل الأسر لم تتوقف يوما ولن تتوقف، ولكنها تشهد مراحل من التصعيد، ونواجه هذا التصعيد بوحدة حال لم يسبق لها مثيل من قبل أيضا".

ودعى الأسرى أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم، إلى الالتفاف حول قضية الأسرى، والمشاركة في كل ما يتم الدعوة إليه من فعاليات من المؤسسات العاملة في مجال الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية.

ومن الجدير ذكره أنّ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، بلغ نحو 4500 أسير، بينهم 34 أسيرة، ونحو 180 طفل.