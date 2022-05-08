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الأسير المهندس محمد الحلبي.. 169 جلسة في محاكم الاحتلال

تاريخ النشر: 08/05/2022 - 14:50

الأسير المهندس محمد الحلبي.. 169 جلسة في محاكم الاحتلال
الأسير المهندس محمد الحلبي (الصورة من نادي الأسير)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تُعقد يوم غد، الإثنين، الجلسة رقم 169 للمهندس الأسير محمد الحلبي (43 عامًا) من غزة، والمعتقل منذ العام 2016.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أنّ "سلطات الاحتلال تُنفذ جريمة بحقّ الأسير محمد الحلبي، يشارك ويتواطأ فيها بشكلٍ أساس الجهاز القضائي للاحتلال".

وأضاف نادي الأسير أنه "على الرغم من المطالبات الدولية المستمرة منذ اعتقاله، بالإفراج عنه، خاصة أن الأسير الحلبي يرفض حتّى اليوم الاعتراف بالتهم الموجه إليه، رغم ما تعرض له من تعذيب خلال فترة التحقيق التي استمرت 52 يومًا، حيث يتعرض الأسير الحلبي لضغوط هائلة وكبيرة، من قبل أجهزة الاحتلال، بهدف انتزاع الاعتراف بالتهم الموجه إليه، الأمر الذي يواصل الأسير الحلبي رفضه منذ سنوات".

وجدد نادي الأسير تأكيده أنّ "ما يجري في قضية الأسير الحلبي، يُشكل خطرًا على مصير العمل الحقوقي والإنساني، بما فيها من تفصيل لعملية الترهيب الواضحة للمؤسسات الحقوقية في فلسطين، وتُشكل قضيته بما فيها من تفاصيل تعسفية اختبارًا جديدًا للمنظومة الحقوقية الدولية، ولرسالتها الإنسانية"؛ مطالبًا المؤسسات الدولية الحقوقية، بـ"الاستمرار بالضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسير الحلبي".

وختم النادي بالقول إن "الأسير الحلبي كان يعمل مديرًا لمؤسسة 'الرؤيا العالمية' وتم منحه مؤخرًا الدكتوراة الفخرية من مؤسسة أكاديمية في ألمانيا، لعمله الإنساني. اعتُقل الحلبي، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال، يوم 15 حزيران/ يونيو 2016، وتعرض لتحقيقٍ قاسٍ ولتعذيب جسدي ونفسي، استمر لمدة 52 يومًا، وحُرم من لقاء محاميه، في محاولة للضغط عليه ونزع اعترافات منه، حيث ما يزال يعاني من آثار التعذيب الذي تعرض له".

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#محمد الحلبي
#الحركة الأسيرة
#غزة

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