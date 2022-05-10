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إلغاء زيارة أهالي أسرى غزة

تاريخ النشر: 10/05/2022 - 09:21

إلغاء زيارة أهالي أسرى غزة
(gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، أنه تم إلغاء زيارة أهالي أسرى قطاع غزة، التي كانت مقررة اليوم لسجن "إيشل"، بسبب تمديد الاحتلال إغلاق حاجز بيت حانون "إيرز".

وقالت اللجنة في بيان مقتضب لها، إنها ستبقى على تواصل مع عوائل الأسرى لاطلاعهم على المستجدات.

وسبق أن أعلن الصليب الأحمر في جنين، تأجيل زيارة سجن نفحة التي كانت مقررة هذا الأسبوع لأهالي محافظتي جنين ونابلس بسبب الاغلاق من قبل سلطات الاحتلال.

وأعلن نادي الأسير أنه ونظرا لحالة الإغلاق التي كانت مفروضة على الضفة الغربية فقد تأجلت زيارة أهالي الاسرى في الخليل لسجن عوفر وباقي السجون والتي كانت مقررة هذا الأسبوع إلى إشعار آخر.

وقرت سلطات الاحتلال في آذار/مارس الماضي، استئناف برنامج زيارات عائلات الأسرى في قطاع غزة لذويهم.ِ

وكانت سلطات الاحتلال أوقفت زيارات أهالي الأسرى في غزة في آذار/مارس 2020، بدعوى جائحة كورونا، فيما تم استئنافها قبل نحو عام للأسرى بشكل عام، باستثناء أسرى غزة.

وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها قرابة أربعة آلاف و500 أسير، بينهم 220 أسيرا من قطاع غزة، جلّهم من أصحاب المحكوميات العالية وقدامى الأسرى.

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#الحركة الأسيرة
#سجون الاحتلال
#أسرى غزة
#الصليب الأحمر

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