  2. فلسطينيات
  3. الحركة الأسيرة

عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام رفضا لاعتقالهما الإداري

تاريخ النشر: 21/05/2022 - 08:55

عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام رفضا لاعتقالهما الإداري
مظاهرة احتجاجية على سياسة الاعتقال الإداري (أرشيفية - gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

يواصل المعتقلان خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا في الخليل إضرابه عن الطعام لليوم الـ80، ورائد ريان (27 عاما) من قرية بيت دقو شمال مدينة القدس لليوم الـ45، رفضا لاعتقالهما الإداري.

وحذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من تدهور الوضع الصحي للمعتقلين عواودة وريان. وأكدت الهيئة أن عواودة المحتجز حاليا في "معتقل عيادة الرملة"، يشتكي من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس ودوخة قوية وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.

وأضافت أن مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي تتعمد نقل عواودة بشكل متكرر إلى المستشفيات المدنية، بدعوى إجراء فحوصات طبية له، لكن في كل مرة يتم إعادته دون إجرائها، بذريعة أنه لم يصل إلى مرحلة الخطورة.

وأشارت إلى أن ما تقوم به إدارة سجون الاحتلال من إجراءات تنكيلية بحق المعتقل عواودة مثل زجه داخل الزنازين ونقله المتكرر، "ما هو إلا وسيلة لإرهاقه جسديا وإنهاكه، وبالتالي ثنيه عن مواصلة معركته التي بدأها احتجاجا على اعتقاله التعسفي".

كما يواصل المعتقل ريان إضرابه عن الطعام لليوم 44 على التوالي، وهو يعاني من آلام في الرأس والمفاصل وضغط في عيونه، ويشتكي من إرهاق شديد وتقيؤ بشكل مستمر، ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك.

ويواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ141 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لدى إدارة سجون الاحتلال، وتساهم في فضح سياسة الاعتقال الإداري وتسليط الضوء عليها دوليا.

وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

بودكاست عرب 48

#اعتقال إداري
#مصلحة سجون الاحتلال
#خليل عواودة
#رائد ريّان

حوارات

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟
حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟

2022-04-30

حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين
حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين

2022-04-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

استشهاد فتى برصاص الاحتلال في جنين
استشهاد فتى برصاص الاحتلال في جنين

2022-05-21

إصابات في مواجهات مع الاحتلال ببيت دجن وبيتا وكفر قدوم ومسافر يطا
إصابات في مواجهات مع الاحتلال ببيت دجن وبيتا وكفر قدوم ومسافر يطا

2022-05-20

حاجز حزما: إطلاق النار على سيارة فلسطينيّة بزعم محاولة دهس جنود الاحتلال
حاجز حزما: إطلاق النار على سيارة فلسطينيّة بزعم محاولة دهس جنود الاحتلال

2022-05-20

الأكثر قراءة

لبيد يأمل بإقناع ريناوي زعبي بالبقاء بالائتلاف مقابل تعيينها قنصلا

لبيد يأمل بإقناع ريناوي زعبي بالبقاء بالائتلاف مقابل تعيينها قنصلا

2022-05-20
بايدن قد يلغي زيارته لإسرائيل بسبب الأزمة السياسية

بايدن قد يلغي زيارته لإسرائيل بسبب الأزمة السياسية

2022-05-20
مصرع الفتى زكريا أبو عصا غرقا في مجمع للمياه بالنقب

مصرع الفتى زكريا أبو عصا غرقا في مجمع للمياه بالنقب

2022-05-20
مصرع رونق أسد سواعد من شفاعمرو في حادث طرق

مصرع رونق أسد سواعد من شفاعمرو في حادث طرق

2022-05-20
تقرير: تصعيد التصريحات الإسرائيلية حول إيران نابع من أزمة الحكومة

تقرير: تصعيد التصريحات الإسرائيلية حول إيران نابع من أزمة الحكومة

2022-05-20