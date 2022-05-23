  2. فلسطينيات
  3. الحركة الأسيرة

الاحتلال اعتقل 1228 فلسطينيا في نيسان

تاريخ النشر: 23/05/2022 - 11:54

الاحتلال اعتقل 1228 فلسطينيا في نيسان
اعتقالات واعتداءات (gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، 1228 مواطنا من الأرض الفلسطينية المحتلة، بينهم 165 طفلا، و11 امرأة، وهي أعلى نسبة في حالات الاعتقال منذ مطلع العام الجاري، وشكلت حالات الاعتقال في القدس التحول الأساس في هذه النسبة، بحسب تقرير شهري صدر، اليوم الإثنين، عن مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان.

ورافق عمليات الاعتقال انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين وعائلاتهم، وكذلك بعد نقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، عدا عن تسجيل إصابات متفاوتة منها بليغة بين صفوف المعتقلين برصاص جيش الاحتلال.

وأكدت المؤسسات الحقوقية، أن الاحتلال استخدم إطلاق النار على المعتقلين، إضافة إلى سياسة العقاب الجماعي التي طالت غالبية عائلاتهم من خلال عمليات التخريب والتدمير للمنازل وعمليات الإرهاب والتهديد بالاعتقال، واستخدام الكلاب البوليسية وغيرها من الأساليب.

وجاء في التقرير أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو 4700 أسير، وذلك حتى نهاية شهر نيسان/ أبريل 2022، من بينهم 32 أسيرة، و170 قاصرا، وما يزيد عن 600 معتقل إداري.

وكانت أعلى نسبة اعتقالات خلال نيسان/ أبريل في القدس، وبلغت 793 حالة، من بينها 139 طفلا وقاصرا، فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة خلال شهر نيسان، 154 أمرا، بينها 68 أمرا جديدا، و86 أمر تمديد.

ورصد التقرير أبرز السياسات والقضايا التي شهدتها قضية الأسرى والمعتقلين خلال شهر نيسان، والمتغيرات التي تنفذها سلطات الاحتلال، سواء على صعيد عمليات الاعتقال وما يرافقها أو فيما يتعلق بواقع وظروف الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال، مستندا على حصيلة الرصد والتوثيق والمتابعة القانونية والميدانية التي تقوم بها مؤسسات الأسرى.

بودكاست عرب 48

#الحركة الأسيرة
#سجون الاحتلال
#حقوق الإنسان
#اعتقالات

حوارات

حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة
حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة

2022-05-21

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟
حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟

2022-04-30

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاحتلال يهدم منزلين بأريحا و3 منشآت بكفر الديك
الاحتلال يهدم منزلين بأريحا و3 منشآت بكفر الديك

2022-05-23

إصابة برصاص الاحتلال وإخطارات بهدم 3 منازل بالخليل
إصابة برصاص الاحتلال وإخطارات بهدم 3 منازل بالخليل

2022-05-23

كندا: منتجات المستوطنات الموسومة بـ"صنع في إسرائيل" تنتهك القانون الدولي
كندا: منتجات المستوطنات الموسومة بـ"صنع في إسرائيل" تنتهك القانون الدولي

2022-05-23

الأكثر قراءة

فوضى وانفلات أمني إسرائيلي بعد عملية تل أبيب

فوضى وانفلات أمني إسرائيلي بعد عملية تل أبيب

2022-05-22
السجن 5 أعوام لأسرى نفق الحرية و4 سنوات لمساعديهم

السجن 5 أعوام لأسرى نفق الحرية و4 سنوات لمساعديهم

2022-05-22
ريناوي زعبي باقية في الائتلاف الإسرائيلي

ريناوي زعبي باقية في الائتلاف الإسرائيلي

2022-05-22
اغتيال عقيد بـ

اغتيال عقيد بـ"الحرس الثوري" الإيراني في طهران

2022-05-22
اغتيال العقيد الإيراني: تقارير إسرائيلية حول مسؤوليته عن التخطيط لعمليات ضد إسرائيليين

اغتيال العقيد الإيراني: تقارير إسرائيلية حول مسؤوليته عن التخطيط لعمليات ضد إسرائيليين

2022-05-22