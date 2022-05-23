نقل الأسير خليل عواودة للمستشفى لتدهور وضعه الصحي

نقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، الأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 82 يوما الى المستشفى بشكل عاجل بسبب تدهور وضعه الصحي، بحسب ما أفاد نادي الأسير.

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الاسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن "المحكمة العليا الإسرائيلية قررت نقل المعتقل عواودة من عيادة سجن الرملة إلى المستشفى لخطورة وضعه الصحي بعد التماس قدمته محاميته.

يذكر أن الأسير خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا في الخليل يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ82، فيما يواصل الأسير رائد ريان (27 عاما) من قرية بيت دقو شمال مدينة القدس، إضرابه لليوم الـ47، رفضا لاعتقالهما الإداري.

وحذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حذرت من تدهور الوضع الصحي للمعتقلين عواودة وريان.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن عواودة المحتجز حاليا في "معتقل عيادة الرملة"، يشتكي من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس ودوخة قوية وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.

وأضافت أن إدارة سجون الاحتلال تتعمد نقل عواودة بشكل متكرر إلى المستشفيات المدنية، بدعوى إجراء فحوصات طبية له، لكن في كل مرة يتم إعادته دون إجرائها، بذريعة أنه لم يصل إلى مرحلة الخطورة.

ويواصل الأسير ريان إضرابه عن الطعام لليوم 47 على التوالي، ويعاني من آلام في الرأس والمفاصل وضغط في عيونه، ويشتكي من إرهاق شديد وتقيؤ بشكل مستمر، ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك.