  2. فلسطينيات
  3. الحركة الأسيرة

نقل الأسير خليل عواودة للمستشفى لتدهور وضعه الصحي

تاريخ النشر: 23/05/2022 - 15:19

نقل الأسير خليل عواودة للمستشفى لتدهور وضعه الصحي
الأسير عواودة يواصل إضرابه عن الطعام (نادي الأسير)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

نقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، الأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 82 يوما الى المستشفى بشكل عاجل بسبب تدهور وضعه الصحي، بحسب ما أفاد نادي الأسير.

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الاسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن "المحكمة العليا الإسرائيلية قررت نقل المعتقل عواودة من عيادة سجن الرملة إلى المستشفى لخطورة وضعه الصحي بعد التماس قدمته محاميته.

يذكر أن الأسير خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا في الخليل يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ82، فيما يواصل الأسير رائد ريان (27 عاما) من قرية بيت دقو شمال مدينة القدس، إضرابه لليوم الـ47، رفضا لاعتقالهما الإداري.

وحذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حذرت من تدهور الوضع الصحي للمعتقلين عواودة وريان.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن عواودة المحتجز حاليا في "معتقل عيادة الرملة"، يشتكي من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس ودوخة قوية وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.

وأضافت أن إدارة سجون الاحتلال تتعمد نقل عواودة بشكل متكرر إلى المستشفيات المدنية، بدعوى إجراء فحوصات طبية له، لكن في كل مرة يتم إعادته دون إجرائها، بذريعة أنه لم يصل إلى مرحلة الخطورة.

ويواصل الأسير ريان إضرابه عن الطعام لليوم 47 على التوالي، ويعاني من آلام في الرأس والمفاصل وضغط في عيونه، ويشتكي من إرهاق شديد وتقيؤ بشكل مستمر، ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك.

بودكاست عرب 48

#الحركة الأسيرة
#نادي الأسير
#سجون الاحتلال
#خليل عواودة
#رائد ريان
#الاعتقال الإداري

حوارات

حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة
حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة

2022-05-21

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟
حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟

2022-04-30

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاحتلال يقص أجزاء من درج الحرم الإبراهيمي ومطالب بحماية دولية
الاحتلال يقص أجزاء من درج الحرم الإبراهيمي ومطالب بحماية دولية

2022-05-23

المرجعيات الدينية في القدس: لا نعترف بأي قرار أو قانون إسرائيلي بشأن الأقصى
المرجعيات الدينية في القدس: لا نعترف بأي قرار أو قانون إسرائيلي بشأن الأقصى

2022-05-23

العثور على جثة متفحمة برام الله والتحقيق بوفاة مواطن بنابلس
العثور على جثة متفحمة برام الله والتحقيق بوفاة مواطن بنابلس

2022-05-23

الأكثر قراءة

فوضى وانفلات أمني إسرائيلي بعد عملية تل أبيب

فوضى وانفلات أمني إسرائيلي بعد عملية تل أبيب

2022-05-22
ريناوي زعبي باقية في الائتلاف الإسرائيلي

ريناوي زعبي باقية في الائتلاف الإسرائيلي

2022-05-22
السجن 5 أعوام لأسرى نفق الحرية و4 سنوات لمساعديهم

السجن 5 أعوام لأسرى نفق الحرية و4 سنوات لمساعديهم

2022-05-22
اغتيال عقيد بـ

اغتيال عقيد بـ"الحرس الثوري" الإيراني في طهران

2022-05-22
اغتيال العقيد الإيراني: تقارير إسرائيلية حول مسؤوليته عن التخطيط لعمليات ضد إسرائيليين

اغتيال العقيد الإيراني: تقارير إسرائيلية حول مسؤوليته عن التخطيط لعمليات ضد إسرائيليين

2022-05-22