عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام

يواصل خليل عواودة ورائد ريان إضرابهما عن الطعام رفضا لاعتقالهما الإداري المستمر، وسط ظروف صحية خطيرة تتفاقم يوما بعد يوم.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن المعتقل عواودة يواصل إضرابه لليوم الـ83 على التوالي، وهو يواجه ظروف صحية خطيرة جدا، إذ نقل يوم أمس الإثنين، إلى المستشفى نظرا لخطورة وضعه الصحي.

ويواصل المعتقل رائد ريان إضرابه لليوم الـ48 على التوالي، وهو محتجز في زنازين سجن "عوفر" بظروف صعبة.

وأضاف نادي الأسير أنّ الاحتلال يواصل تعنته ورفضه بالاستجابة لمطلبهما المتمثل بإنهاء اعتقالهما الإداريّ، بهدف إيصالهما لمرحلة صحيّة خطيرة يصعب علاجها لاحقا، مستخدما جملة من الأدوات والسياسات التنكيلية الممنهجة بحقّهما.

واعتُقل خليل عواودة، يوم 27 كانون الأول/ ديسمبر 2021، وصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته ستة شهور، وسبق أن تعرض للاعتقال عدة مرات منذ العام 2002، وهذا الاعتقال الخامس، بينهم ثلاثة اعتقالات إداريّة، وهو متزوج وأب لأربعة طفلات.

واعتُقل رائد ريان، يوم 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، وحوّلته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور، وبعدما اقتربت مدة الاعتقال على الانتهاء، تم تجديده إداريًا لمدة 4 شهور إضافية، ليعلن إضرابه المفتوح عن الطعام، وهو معتقل إداريّ سابق، قضى ما يقارب 21 شهرا بالاعتقال الإداريّ وبعد أن أفرج عنه بـ7 أشهر، أُعيد اعتقاله مرةً أخرى.