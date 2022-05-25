  2. فلسطينيات
  3. الحركة الأسيرة

الأسرى الإداريون يصعدون وعواودة وريان يواصلان الإضراب

تاريخ النشر: 25/05/2022 - 09:03

الأسرى الإداريون يصعدون وعواودة وريان يواصلان الإضراب
الأسرى الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم الـ145(وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقاطعتهم للمحاكم الإدارية لليوم الـ145على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، فيما يواصل خليل عواودة ورائد ريان إضرابهما عن الطعام رفضا لاعتقالهما الإداري المستمر، وسط ظروف صحية خطيرة تتفاقم يوما بعد يوم.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن المعتقل عواودة يواصل إضرابه لليوم الـ84 على التوالي، وهو يواجه ظروف صحية خطيرة جدا، حيث تمتنع سلطات سجون الاحتلال إخضاعه للعلاج في المستشفى رغم خطورة وضعه الصحي.

كما يواصل المعتقل رائد ريان إضرابه لليوم الـ49 على التوالي، وهو محتجز في زنازين سجن "عوفر" بظروف صعبة.

وأضاف نادي الأسير أن الاحتلال يواصل تعنته ورفضه بالاستجابة لمطلبهما المتمثل بإنهاء اعتقالهما الإداري، بهدف إيصالهما لمرحلة صحية خطيرة يصعب علاجها لاحقا، مستخدما جملة من الأدوات والسياسات التنكيلية الممنهجة بحقّهما.

إلى ذلك، أعلن المعتقلون الإداريون عن خطوة احتجاجية جديدة، تتمثل بعدم الوقوف على العدد صباحا.

وأوضحت لجنة الأسرى الإداريين في تصريح أن هذه الخطوة الاحتجاجية ضمن سلسلة خطوات قرر الأسرى الإداريين خوضها وفق برنامج تصعيد نضالي، ليكون بمثابة صرخة قوية في وجه الاعتقال الظالم الذي يقضي على أعمار خيرة أبناء شعبنا.

وأشارت أن هذه الخطوة تأتي بعد مرور خمسة أشهر على المقاطعة الشاملة للمحاكم، وكإنذار أخير ورسالة أخيرة إلى كل الأطراف للضغط على الاحتلال "قبل فوات الأوان، وقبل الانفجار الكبير والإضراب المفتوح عن الطعام".

ودعت اللجنة أبناء الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله الحية والمؤسسات الوطنية لتصعيد المسيرات والفعاليات الشعبية والرسمية المساندة لحق الأسرى المشروع.

وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لدى إدارة معتقلات الاحتلال، وتعرف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وتسلط الضوء عليها ونقلها للعالم.

وكان المعتقلون الإداريون أعلنوا بداية يناير الماضي، المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وبحسب مركز فلسطين لدراسات الأسرى، فإن أعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت في الآونة الأخيرة، ووصلت إلى ما يزيد عن 600 أسير إداري، وهي الأعلى منذ عام 2016.

ويستخدم الاحتلال الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، الا في إطار ضيق، وخاصه أنه طال كافة شرائح المجتمع.

وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

بودكاست عرب 48

#الحركة الأسيرة
#الأسرى الإداريون
#الاعتقال الإداري
#سجون الاحتلال
#الإضراب عن الطعام
#خليل عواودة
#رائد ريان

حوارات

حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة
حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة

2022-05-21

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟
حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟

2022-04-30

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اقتحامات للأقصى وتجريف أراض في دوما وقصرة
اقتحامات للأقصى وتجريف أراض في دوما وقصرة

2022-05-25

اعتقالات بالضفة واستهداف للصيادين ببحر رفح
اعتقالات بالضفة واستهداف للصيادين ببحر رفح

2022-05-25

إرهاب المستوطنين يتواصل بالضفة: اعتداءات وإصابات بنابلس والخليل
إرهاب المستوطنين يتواصل بالضفة: اعتداءات وإصابات بنابلس والخليل

2022-05-25

الأكثر قراءة

تحقيقان لوسيلتي إعلام أميركيتين: أبو عاقلة اغتيلت برصاص إسرائيليّ... عمدا

تحقيقان لوسيلتي إعلام أميركيتين: أبو عاقلة اغتيلت برصاص إسرائيليّ... عمدا

2022-05-24
جنين: اشتباكات مع الاحتلال واعتقال ضابط بالأمن الوقائي

جنين: اشتباكات مع الاحتلال واعتقال ضابط بالأمن الوقائي

2022-05-24
مصرع سائق شاحنة من وادي سلامة على شارع 6 قرب كفر قاسم

مصرع سائق شاحنة من وادي سلامة على شارع 6 قرب كفر قاسم

2022-05-24
مقتل فتى في جريمة إطلاق نار في حورة

مقتل فتى في جريمة إطلاق نار في حورة

2022-05-24
تقرير: مفاوضات تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية تدخل

تقرير: مفاوضات تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية تدخل "مرحلة حاسمة"

2022-05-24