الأسير المضرب رائد ريان خرج لزيارة محاميه على كرسي متحرك

أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أحمد صيام، أن الحالة الصحية للأسير المضرب رائد ريان (28 عاما) من بلدة بيت دقو/ القدس المضرب عن الطعام، لليوم 53 على التوالي، تتراجع بشكل مستمر.

وأكد محامي الهيئة أن "الأسير ريان خرج إلى الزيارة على كرسي متحرك، ويظهر عليه الإرهاق والتعب والهزل، ويعاني من أوجاع وآلام في كافة أنحاء جسده، ولا يستطيع تحريك أطرافه بشكل طبيعي".

وأضاف أن "الأسير ريان يُحتجز في زنازين معتقل 'عوفر' وهي زنازين ضيقة ولا تصلح للعيش الآدمي، وتستخدم كوسيلة ضغط وعقاب للتأثير عليه للتراجع عن إضرابه".

وختمت الهيئة بالقول إنه "يشار إلى أن الأسير خليل عواودة يواصل إضرابه عن الطعام، لليوم 88 على التوالي، ويتم نقله من مستشفى إلى آخر بشكل لا إنساني ولا أخلاقي .وتطالب الهيئة المؤسسات الحقوقية والإنسانية الخروج عن صمتها والتحرك السريع لوضع حد لهذه المهزلة التي تمارس بحق أسرانا داخل سجون الاحتلال".