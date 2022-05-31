الاحتلال يفرض السجن المؤبد و25 عاما على الأسير أحمد عصافرة

أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية في سجن "عوفر" اليوم، الثلاثاء، حكما بالسجن المؤبد و25 عاما أخرى على الأسير أحمد عارف عصافرة من بلدة بيت كاحل غرب الخليل، بعد إدانته بقيادة خلية تابعة لحركة حماس، قتلت المستوطن دفير سوريك.

كذلك حكمت المحكمة على الأسير عصافرة بدفع غرامة بمبلغ مليون ونصف المليون شيكل لعائلة الجندي، الذي قُتل عند مدخل مستوطنة "ميغدال عوز" جنوبي بيت لحم، عام 2019.

وذكر مكتب إعلام الأسرى أن الخلية تضم الأسير أحمد وشقيقه قاسم، ونصير عصافرة ويوسف الزهور، وجميعهم من بلدة بيت كاحل.

وكان الاحتلال قد هدم منازل الأسرى الأربعة واعتقل زوجة الأسير قاسم، لمدة 22 شهرا، بزعم معرفتها عن تنفيذ العملية.

وكانت المحكمة العسكرية قد فرضت السجن المؤبد إضافة إلى أربعين سنة سجن أخرى على الأسير قاسم عصافرة، والسجن المؤبد و20 سنة أخرى سجن على الأسير نصير عصافرة. وفرضت المحكمة على الأسيرين دفع غرامة بمبلغ مليون ونصف المليون شيكل.