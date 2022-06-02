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تحذير من انتكاسة صحية قد تؤدي لاستشهاد الأسير عواودة

تاريخ النشر: 02/06/2022 - 09:45

تحذير من انتكاسة صحية قد تؤدي لاستشهاد الأسير عواودة
الأسير عواودة مضرب عن الطعام لليوم 92 (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من "انتكاسة صحية مفاجئة" قد تؤدي لاستشهاد الأسير خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا قضاء الخليل، المضرب عن الطعام لليوم 92.

وقال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه في اتصال هاتفي مع "وفا"، إن الأسير عواودة ما يزال محتجزًا في عيادة سجن "الرملة"، محذرة من خطر حقيقي على حياته جراء نقص كمية السوائل والأملاح في جسمه.

وأضاف "نحذر من تعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة قد تؤدي لاستشهاده، أو إصابة جهازه العصبي بسبب تضرر وظائف أعضائه الحيوية، كالقلب والكبد والكلى والرئتين".

وكانت سلطات الاحتلال، قد أعادت المعتقل عواودة قبل ثمانية أيام مجددا إلى سجن "عيادة الرملة"، رغم وضعه الصحي الخطير جدا، وذلك بعد يوم من قرار المحكمة "العليا" الإسرائيلية بنقله إلى المستشفى بشكل عاجل، نظرا لحالته الصحية الحرجة.

ويعاني عواودة من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس ودُوار قوي وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.

وتتعمد إدارة معتقلات الاحتلال نقل عواودة بشكل متكرر إلى المستشفيات المدنية، بدعوى إجراء فحوصات طبية له، لكن في كل مرة تتم إعادته دون إجرائها، بذريعة أنه لم يصل إلى مرحلة الخطورة.

كما يواصل المعتقل رائد ريان (27 عاما) من قرية بيت دقو شمال غرب مدينة القدس، إضرابه عن الطعام لليوم الــ57 على التوالي، في عزله الانفرادي في سجن "عوفر"، ويعاني من آلام في الرأس والمفاصل وضغط في عيونه، ويشتكي من إرهاق شديد وتقيؤ بشكل مستمر، ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك.

ودعا نادي الأسير إلى ضرورة تكثيف الدعم والمساندة للأسيرين خليل عواودة ورائد ريان.

وفي ذات السياق، يوصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال لليوم 153 على التوالي مقاطعة محاكم الاحتلال، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار "قرارنا حرية".

بودكاست عرب 48

#الاعتقال الإداري
#إضراب عن الطعام
#الحركة الأسيرة
#خليل عواودة
#رائد ريان

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