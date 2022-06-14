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نقل الأسير أحمد مناصرة إلى مستشفى سجن الرملة

تاريخ النشر: 14/06/2022 - 13:40

نقل الأسير أحمد مناصرة إلى مستشفى سجن الرملة
الأسير أحمد مناصرة (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أحالت سلطة السجون الإسرائيلية، الليلة الماضية، الأسير أحمد مناصرة إلى مستشفى سجن الرملة إثر تفاقم حالته الصحية النفسية؛ دون الإفصاح عن تفاصيل أخرى؛ حسب ما ورد في بيان لطاقم الدفاع.

وجاء في بيان طاقم الدفاع والمحامي خالد الزبارقة، أن "طبيب السجن أصدر أمر بتحويل قسري لمناصرة إلى مستشفى السجن لمدة 10 أيام".

وحذر طاقم الدفاع من استمرار عزل الأسير، أحمد مناصرة، وتفاقم حالته الصحية النفسية الصعبة، كما أن تجاهل السلطات الإسرائيلية بحث حلول بديلة عن العزل الانفرادي سيؤدي إلى الإضرار بسلامة وصحة الطفل مناصرة.

وحملّ طاقم الدفاع سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي مساس بسلامة وصحة مناصرة.

ومما يذكر أن مناصرة تعرض لضغوطات قاسية وظهر في تسجيل فيديو خلال التحقيق معه وهو طفل (13 عاما)، ولاحقا، نقل الطفل أحمد إلى سجن "مجيدو" بعد تجاوز عمر الـ14 عاما.

ويواجه مناصرة ظروفا صحية ونفسية صعبة وخطيرة في العزل الانفرادي في سجن "إيشل" في بئر السبع.

واعتقلت قوات الاحتلال الطفل مناصرة في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2015، وحكم عليه بالسجن لمدة 12 عاما آنذاك، وقبل نقله إلى السجون احتجزته سلطات الاحتلال في ظروف قاسية، لمدة عامين بمؤسسة خاصة بالأحداث.

وقررت المحكمة المركزية في بئر السبع، مؤخرا، تحويل قضية الأسير مناصرة إلى لجنة الثلث للنقاش في الإفراج المبكر عنه، وذلك خلال جلسة استئناف خاصة بطلب الإفراج الفوري عنه.

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#أحمد مناصرة
#الحركة الأسيرة
#مستشفى سجن الرملة
#خالد الزبارقة
#مصلحة السجون

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