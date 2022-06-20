  2. فلسطينيات
  3. الحركة الأسيرة

مؤتمر للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السويد

تاريخ النشر: 20/06/2022 - 11:46

مؤتمر للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السويد
عبادي يتحدث في المؤتمر بالسويد
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

عُقد يوم أمس، الأحد، وأول من أمس، السبت، في مدينة مالمو جنوبي السويد، المؤتمر السابع للتحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين، وذلك تحت عنوان "التضامن الدولي من أجل الحرية للأسيرات والأسرى وخاصة الإداريين والمرضى والأطفال"، بمشاركة واسعة من برلمانيين وممثلي منظمات حقوقية وجمعيات أوروبية إلى جانب مشاركة فلسطينية واسعة من مختلف الجاليات الفلسطينية في أوروبا والولايات المتحدة، وعدد من المدعوين من الأراضي المحتلة والمؤسسات الفلسطينية التي تعنى بشؤون الأسرى، وسفيرة فلسطين لدى السويد، رلى محيسن، وتعذّر حضور عدد من المدعوين بسبب عدم منح السفارة السويدية التأشيرات لهم.

وشارك في المؤتمر عدد من الناشطين في قضايا الأسرى من أراضي 48، بينهم الأسير المبعد، حمزة يونس، وعلي غنايم، والمحامي حسن عبادي.
وتضمن المؤتمر ورشات عمل تناولت وضع الأسيرات في سجون الاحتلال، والأسرى المرضى والإهمال الطبي، والاعتقالات الإدارية، واحتجاز الجثامين، والأسرى الأطفال، وعائلات الأسرى.

كما تناول المؤتمر ورشة حول المحكمة الجنائية الدولية وآلية عملها وانحيازها الفاضح لإسرائيل، إلى جانب ورشة عمل حول الإعلام ودوره وكيفية التعامل معه وتفعيله.

عدد من الناشطين مع الأسير المحرر المبعد حمزة يونس

وقدم المتخصص في شؤون الأسرى والمعتقلين، د. رأفت حمدونة، بيانا شاملًا مسجّلًا تناول أوضاع الأسرى الفلسطينيين، شمل عملية مسح مدروسة لوضع الحركة الأسيرة وتاريخها.

وجرى تكريم الناشطين الأوروبيين: شاتي هيدلوند، ورامون بيدرغال كازانوفا، والمحامي المقدسي علي أبو هلال، والأسير المحرر حمزة يونس.
ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الاستشارية للتحالف (منظّمة المؤتمر) تشمل د. خالد حمد (منسّقًا)، ود. عبد الحميد صيام، والمحامي علي أبو هلال، ود. أنس أبو سعدة، والناشط حمدان الضميري، والمحامي حسن عبادي، وممثّل البلد المضيف د. علي هدروس.

وقال عبادي لـ"عرب 48" إن "هذا المؤتمر هدف إلى بحث سبل وآليات العمل لنجاع تدويل قضية الأسرى وإيصال رسالتهم إلى العالم."

وأضاف أن "الحركة الأسيرة شاركت بعرض أوراق عمل، قدمها كلّ من الأسير كميل أبو حنيش، والأسيرة المحرّرة خالدة جرار، والأسيرة المحرّرة إيلياء أبو حجلة، والأسير أسامة الأشقر، وعائلة الأسير الشهيد كمال أبو وعر، ووالدة الأسير ضياء الآغا، ووالد الأسير محمد الحلبي، وعائلة الأسير أحمد المناصرة".
وأكد عبادي أن "المؤتمر كان ناجحًا، شمل ورشات عمل مهنيّة، ولمست الحماس لدى الناشطين الأوروبيين للعمل بجدية من أجل تجنيد القوى لمناصرة قضية أسرانا وتدويلها، والعمل على إيصالها للمحافل الدولية، ونحن في بلد المليون أسير يتوجّب علينا أن نبقي هذا الملف الشائك في أعلى سلم أفضليّاتنا".

بودكاست عرب 48

#الأسرى
#السويد
#حسن عبادي
#مالمو

حوارات

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"
حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"

2022-06-11

حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل
حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل

2022-06-04

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

قطاع غزة: مناورات عسكرية وإغلاق المجال البحري
قطاع غزة: مناورات عسكرية وإغلاق المجال البحري

2022-06-20

إضراب الطلاب في جامعة النجاح يتواصل لليوم الثاني
إضراب الطلاب في جامعة النجاح يتواصل لليوم الثاني

2022-06-20

طولكرم: وفاة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة أعاق الاحتلال علاجه
طولكرم: وفاة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة أعاق الاحتلال علاجه

2022-06-20

الأكثر قراءة

مشروع قرار روسي ضد إسرائيل في مجلس الأمن

مشروع قرار روسي ضد إسرائيل في مجلس الأمن

2022-06-19
احتجاجات المعلمين تتواصل: بدء التعليم عند العاشرة صباحا

احتجاجات المعلمين تتواصل: بدء التعليم عند العاشرة صباحا

2022-06-19
انتهاء جلسة محكمة الأسير أحمد مناصرة.. دون قرار

انتهاء جلسة محكمة الأسير أحمد مناصرة.. دون قرار

2022-06-19
بينيت: عدم تمديد قانون الأبارتهايد يعني نهاية ولاية الحكومة

بينيت: عدم تمديد قانون الأبارتهايد يعني نهاية ولاية الحكومة

2022-06-19
حالة الطقس: أجواء صيفية معتدلة

حالة الطقس: أجواء صيفية معتدلة

2022-06-19