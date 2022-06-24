اعتقال إداري جديد لأربعة أشهر بحق الأسير خليل عواودة

أفاد نادي الأسير الفلسطيني أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي وفي إطار استمرارها ونهجها التعسفي والإمعان بتنفيذ جريمة الاعتقال الإداري، أصدرت أمر اعتقال إداري جديد (الخميس) لمدة أربعة شهور، بحق الأسير خليل عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا / الخليل، وذلك قبل ثلاثة أيام من نفاذ مدة أمر اعتقاله الإداريّ الحالي".

وأشارت إلى أن "المعتقل عواودة قد خاض إضرابًا عن الطعام لمدة 111 يومًا رفضًا لاعتقاله الإداري، وعلّقه بعد وعود بإنهاء اعتقاله الإداري، وخلال إضرابه واجه عمليات تنكيل ممنهجة وعلى عدة مستويات من أجهزة الاحتلال، ويواجه اليوم أوضاعا صحية خطيرة في مستشفى 'أساف هروفيه' الإسرائيليّ".

وكان الأسير خليل عواودة قد علّق إضرابه المفتوح عن الطعام، قبل أيام، والذي استمر لمدة 111 يومًا رفضًا لاعتقاله الإداريّ، وذلك بعد وعود وتعهدات بإنهاء اعتقاله، غير أن سلطات الاحتلال أصدرت أمر اعتقال إداري جديد لمدة أربعة شهور بحق الأسير. وأفادت زوجته، في وقت سابق، أن "الاحتلال عقد الاتفاق الذي يقضي بالإفراج عن خليل دون تجديد حكمه الإداري بعد تدهور أوضاعه الصحية وتعرضه لخطر الوفاة في أي لحظة، ما تطلب تعليقه الفوري للإضراب وتقديم العناية الطبية اللازمة له. وأن تفاصيل الإفراج لم تتضح بعد ما إذا كان سيبقى خليل في ذات المشفى في الداخل أم سيتم نقله إلى أحد مشافي الضفة"، مبينة أن زوجها خليل يعاني من أوضاع صحية سيئة جدا".