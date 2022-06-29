الأسير رائد ريان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 84

يواصل الأسير رائد ريان (27 عاما) من بلدة بيت دقو/ القدس إضرابه المفتوح عن الطعام، لليوم 84 على التوالي، رفضا لسياسة الاعتقال الإداري الصادر بحقه، وفقا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ومحاميها فواز الشلودي.

وأضافت الهيئة أن "المعتقل ريان يقبع في 'عيادة سجن الرملة' في ظروف صحية ومعيشية صعبة للغاية، إذ يعاني من تشوش بالرؤية وآلام بالرأس بشكل دائم، وآلام بالمفاصل، ولا يستطيع النوم إلا لفترات قصيرة جدا"، كما يشتكي ريان من "حموضة بشكل دائم وتشنجات بالأيدي والأرجل وفي منطقة البطن ويتنقل على كرسي متحرك".

وأكدت أنه "على الرغم من خطورة وضعه الصحي إلا أن إدارة السجون لم تكترث لذلك، حيث وضعته بغرفة متسخة للغاية لا تصلح للعيش الآدمي ومخالفة لكل القواعد والأصول الطبية مما اضطر الأسير أن يقوم بتنظيفها بنفسه رغم التعب والإعياء".

وأوضحت الهيئة أنه "منذ أن أعلن الأسير إضرابه المفتوح عن الطعام وحتى اليوم لم يتم نقله بتاتا إلى مستشفى مدني، وتم إبلاغه من قبل الطبيب المشرف على وضعه بعيادة سجن الرملة أنه من الممكن أن يتم نقله، نهاية الأسبوع، إلى مستشفى مدني، ولكن لا يعلم لإجراء الفحوصات التي يرفضها أم لإبقائه بشكل دائم".

وحمّلت الهيئة سلطات الاحتلال "المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير رائد ريان"، وطالبت المؤسسات الدولية ولجان الصليب الأحمر بـ"الوقوف أمام مسؤولياتها والضغط على إدارة السجون من أجل الإفراج عنه وعن كافة الأسرى المرضى داخل السجون".

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال اعتقلت ريان، يوم 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، وحّولته للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وعند اقتراب انتهاء مدة اعتقاله تم تجديدها لأربعة أشهر إضافية، ليعلن إضرابه المفتوح عن الطعام، علما أنه معتقل سابق أمضى ما يقارب 21 شهرا رهن الاعتقال الإداري.