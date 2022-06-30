آخر المستجدات في الحالة الصحية للأسير يعقوب قادري

رصدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبر محاميها، آخر المستجدات فيما يتعلق بالحالة الصحية للأسير يعقوب قادري (50 عاما) من قرية بير الباشا قضاء جنين، والمحتجز حاليا داخل عزل "أوهلي كيدار".

وصرحت الهيئة، اليوم الخميس، أن "الأسير قادري كان قد تعرض قبل حوالي 7 شهور لاعتداء من قبل أفراد 'نحشون' داخل المحكمة المركزية في الناصرة، وعلى إثرها بات يعاني قادري من أوجاع حادة باليد اليمنى والكتف، وبعد مماطلة طويلة من قبل إدارة السجون جرى نقل الأسير لمستشفى 'سوروكا' لإجراء صورة طبقية لمعرفة ما يعانيه".

وأشارت إلى أنه "وفقا لنتائج الصورة التي أُجريت للأسير قادري، فقد تبين إصابته بورم بالغدة الدرقية، وهو بانتظار إجراء خزعة لتحديد ماهية الورم الذي يعاني منه".

وأكدت الهيئة أن "الأسير قادري يشتكي، في كثير من الأحيان، من تشنجات بالرقبة والكتف وأسفل الأذن اليسرى، وتستمر هذه الآلام لساعات طويلة، ومن ثم تختفي، وقد راجع الأسير قادري عيادة المعتقل واكتفت بإعطائه المسكنات للتخفيف من حدة الألم".

جدير ذكره أن الأسير قادري اعتقله جيش الاحتلال الإسرائيلي، في المرة الأولى، حين بلغ 15 عاما، وجرى اعتقاله بعدها مرات عدة كان آخرها عام

2003، ليقتادوه إلى مركز "تحقيق الجلمة"، وخضع لاستجواب قاس استمر لمدة 4 أشهر، وصدر حكما ضده بالسجن المؤبد مرتين، إضافة إلى 35 عاما، وكان الاحتلال قد أعاد اعتقاله إلى جانب الأسير محمود العارضة، يوم 10 أيلول/ سبتمبر الماضي في مدينة الناصرة، بعد تمكنه و6 أسرى من انتزاع حريتهم عبر نفق تم حفره أسفل سجن جلبوع العام الماضي، وأخير صدر بحقه حكما آخر بالسجن الفعلي 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 5 آلاف شيكل، مع وقف تنفيذ من 8 شهور إلى 3 سنوات.