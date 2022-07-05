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"هيئة الأسرى": تَقَرَّر تشريح جثمان الشهيدة فرج الله بحضور طبيب فلسطيني

تاريخ النشر: 05/07/2022 - 15:01

"هيئة الأسرى": تَقَرَّر تشريح جثمان الشهيدة فرج الله بحضور طبيب فلسطيني
الشهيدة الأسيرة سعدية فرج الله
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن محكمة الصلح في حيفا قررت في جلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء، تشريح جثمان الأسيرة الشهيدة سعدية فرج الله، في معهد الطب العدلي أبو كبير، وذلك بحضور طبيب فلسطيني منتدب من وزارة القضاء الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الهيئة، حسن عبد ربه، في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إنه "وفقًا لقرار المحكمة سيتم تسليم جثمان الشهيدة فرج الله لذويها بعد الانتهاء من عملية التشريح".

وكانت الشهيدة فرج الله قد ارتقت قبل ثلاثة أيام داخل معتقل "الدامون" بعد أن تعرضت لجريمة طبية متعمدة بحقها طوال فترة اعتقالها، فقد كانت تعاني من ارتفاع في نسبة السكر في الدم ومن ارتفاع بالضغط وأهملت إدارة المعتقل ما تعانيه من مش مشاكل صحية مما أدى إلى تدهور حالتها وسقوطها شهيدة بعد ذلك.

ويُشار إلى أن الشهيدة فرج الله من بلدة إذنا غرب الخليل، وكان جيش الاحتلال قد اعتقلها بتاريخ 18/12/2021، بعد أن اعتدى عليها مستوطن بالضرب قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل، وهي أم لثمانية أبناء، وباستشهادها يرتفع عدد الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال إلى 230 شهيدًا منذ عام 1967.

وتواصل سلطات الاحتلال اعتقال 29 فلسطينية يقبعن في سجن "الدامون"، أقدمهن الأسيرة ميسون موسى من بيت لحم، المعتقلة منذ عام 2015، والمحكومة بالسجن لمدة (15 عاما).

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#سعدية فرج الله
#الأسيرة الشهيدة
#الأسرى الفلسطينيون

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