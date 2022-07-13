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إصابة أكبر الأسرى سنا بفيروس كورونا

تاريخ النشر: 13/07/2022 - 12:21

إصابة أكبر الأسرى سنا بفيروس كورونا
الأسير فؤاد الشوبكي
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب الأسير فؤاد الشوبكي (83 عاما)، وهو أكبر الأسرى سنا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، عن إصابة الأسير الشوبكي في سجون الاحتلال، بفيروس كورونا في سجن "عسقلان"، ليرتفع عدد الأسرى الذين أصيبوا في "عسقلان" إلى 17، علمًا أنه يعاني من مشكلات صحية عدة.

والشوبكي معتقل منذ العام 2006، وكان الاحتلال قد حكم عليه بالسجن 20 عاما، جرى تخفيضها إلى 17 عاما، وقد تبقى لموعد الإفراج عنه 8 أشهر.

ويعرف الأسير اللواء فؤاد حجازي محمد الشوبكي بـ"شيخ الأسرى"، كونه يعد الأكبر سنا بينهم، إذ ولد يوم 12 آذار/ مارس عام 1940 في حي التفاح بقطاع غزة، وحصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة القاهرة، وهو سياسي وعسكري فلسطيني برتبة لواء وأحد أعضاء حركة فتح، وكان مسؤولا عن الإدارة المالية المركزية العسكرية في الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وانضم الشوبكي إلى حركة فتح، وتنقل معها إلى الأردن، ولبنان، وسورية، وتونس، وفي 3 كانون الثاني/ يناير 2002، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية بهدف إيقاف والسيطرة على سفينة "كارين A" في البحر الأحمر، ادعى أنها تحمل معدات عسكرية للفلسطينيين.

وبعد اعتقاله، اتهمت إسرائيل الشوبكي، مدير المالية العسكرية في السلطة الوطنية الفلسطينية في حينه، بالمسؤولية المباشرة واعتبرته العقل المدبر في تمويل وتهريب سفينة الأسلحة، وفرضت عليه المحكمة العسكرية للاحتلال الحبس لمدة 20 عاما، ولاحقا تم تخفيضها إلى 17 عاما.

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#الأسرى
#فيروس كورونا
#سجون الاحتلال
#الأسير فؤاد الشوبكي (

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