  2. فلسطينيات
  3. الحركة الأسيرة

45 حالة اعتقال من سلواد في أقل من شهر

تاريخ النشر: 17/07/2022 - 14:32

45 حالة اعتقال من سلواد في أقل من شهر
وقفة إسناد للأسرى (أرشيف نادي الأسير)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تواجه سلواد شمال شرق رام الله، عمليات اعتقال ممنهجة تصاعدت، حديثا، مع تصاعد المواجهة مع الاحتلال في البلدة، واستشهاد الفتى محمد عبد الله حامد برصاص الاحتلال، يوم 25 حزيران/ يونيو 2022، وفقا لنادي الأسير.

وأفاد النادي في بيان له، اليوم الأحد، أن حملات الاعتقال طالت في غضون أقل من شهر نحو 45 حالة اعتقال بينها أكثر من 30 حالة جرى اعتقال يوم 6 تموز/ يوليو 2022، أفرج عن مجموعة منهم، فيما جرى تحويل تسعة منهم إلى الاعتقال الإداريّ، ولا يزال جزء منهم رهنّ التّحقيق في "عوفر" حتىّ اليوم، ومنهم من صدر بحقّه أمر منع من الالتقاء بالمحامي.

وقال نادي الأسير الفلسطينيّ إنّ "عمليات الاعتقال رافقها عمليات تنكيل وترهيب وعنف عالٍ بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وذلك في إطار جريمة العقاب الجماعيّ التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، كسياسة ثابتة"، لافتًا إلى أنّ "حجم الخسارة التي نتجت جرّاء عمليات التخريب التي طالت المنازل ومرافق في البلدة، بلغت نحو ربع مليون شيقل (هذه النسبة تقديرية استنادًا إلى روايات العائلات)".

وأكد نادي الأسير أنه رصد شهادات لمجموعة من العائلات التي تعرضت لعمليات التّنكيل خلال حملة الاعتقال التي نُفّذت، يوم 6 تموز / يوليو 2022، وبعدها.

بودكاست عرب 48

#سلواد
#اعتقالات
#احتلال
#اعتقالات إدارية

حوارات

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة
"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة

2022-06-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

3 إصابات برصاص جيش الاحتلال شماليّ الضفة
3 إصابات برصاص جيش الاحتلال شماليّ الضفة

2022-07-17

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

2022-07-17

نقابة المحامين تعلق العمل أمام المحاكم الفلسطينية بالضفة
نقابة المحامين تعلق العمل أمام المحاكم الفلسطينية بالضفة

2022-07-17

الأكثر قراءة

الاحتلال يقصف في غزّة بعد إطلاق صواريخ من القطاع المحاصَر

الاحتلال يقصف في غزّة بعد إطلاق صواريخ من القطاع المحاصَر

2022-07-16
كوخافي يزور المغرب لتطوير التعاون العسكري

كوخافي يزور المغرب لتطوير التعاون العسكري

2022-07-16
عرابة: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

عرابة: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

2022-07-16
العودة إلى

العودة إلى "طُنجرة الضغط"...

2022-07-16
ثقة في غير محلها

ثقة في غير محلها

2022-07-16