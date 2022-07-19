نادي الأسير: الخميس سيكون حاسما بشأن المعتقلين عواودة وريان

يبذل الأسرى الفلسطينيون جهودا حثيثة في سجون الاحتلال الإسرائيلي من أجل تحقيق مطلب المعتقلين الإداريين، خليل عواودة ورائد ريان، وهما يخوضان إضرابا عن الطعام لتحقيق حريتهما.

وأصدر نادي الأسير الفلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا، قال فيه إن "جلسة جرت بين ممثلي الأسرى والمعتقلين خليل عواودة ورائد ريان في سجن ‘الرملة‘، والتي جاءت كنتاج للجهود المستمرة من أجل الانتصار لمعركتهما، وتحقيق مطلبهما المتمثل بإنهاء اعتقالهما الإداريّ".

وبيّن البيان أنّ "المعتقلين ريان وعواودة يواجهان أوضاعًا خطيرة في سجن الرملة، وأن أعراضًا ظاهرة بشكل خاص على المعتقل عواودة تؤكد ما وصل إليه من وضع صحي حرج".

ولفت نادي الأسير إلى أنّ "بعد غد الخميس سيكون هناك جلسة بين ممثلي الأسرى وممثلين عن إدارة معتقلات الاحتلال حول القضية، وسيكون يومًا حاسمًا، بحيث تبنى عليه خطوات الأسرى المساندة للمعتقلين عواودة وريان، ومن المفترض أن يشرع مجموعة من الأسرى بالإضراب عن الطعام إسنادًا لهما في حال واصل الاحتلال تعنته ورفضه بالاستجابة لمطلبهما، علمًا أن مجموعة من الأسرى شرعوا اليوم بإضراب إسنادي لهما".

وأضاف البيان أن "خطوات الأسرى هذه تأتي كمحاولة جديدة في إطار محاولات سابقة لحل قضية المعتقلين عواودة وريان، خاصّة في ظل حالة التعنت المستمرة من قبل أجهزة الاحتلال على مدار الشهور الماضية، بما رافقها من عمليات مماطلة وتسويف وضغوط كبيرة واجهها المعتقلان".

والمعتقل رائد ريان (28 عامًا) من بلدة بيت دقو غربي القدس، مضرب عن الطعام منذ 104 أيام على التوالي، وهو يواجه ظروفا صحية صعبة، حيث يعاني من وجع رأس مستمر وتشويش في الرؤية وحرارة عالية في كل جسده، وانخفاض في السكر والأملاح، ويفقد وعيه باستمرار، ورغم تردي وضعه الصحي فإن إدارة معتقلات الاحتلال تحاول مرارًا التنكيل به عن طريق التفتيشات المستمرة.

وريان معتقل إداريّ منذ 3/11/2021، حيث صدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ لمدة ستة شهور، وتم تجديد الأمر له للمرة الثانية لمدة 6 شهور، علمًا أنّه معتقل سابق أمضى ما يقارب 21 شهرًا رهنّ الاعتقال الإداريّ.

فيما يواصل المعتقل خليل عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا غربي الخليل إضرابه عن الطعام بعد أن استأنفه في 2/7/2022، بعد أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يومًا من الإضراب، استنادًا إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أنّ الاحتلال نكث بوعده، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ جديد لمدة أربعة شهور، علمًا أنّه معتقل منذ 27/12/2021، حيث أصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته ستة شهور، وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية لمدة أربعة شهور، وهو متزوج وأب لأربع طفلات، ومعتقل سابق أمضى سنوات في معتقلات الاحتلال، ويعاني من أوضاع صحية صعبة وخطيرة.