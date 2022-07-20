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ريان وعواودة يواصلان معركة "الأمعاء الخاوية"

تاريخ النشر: 20/07/2022 - 09:19

ريان وعواودة يواصلان معركة "الأمعاء الخاوية"
وقفات مساندة لريان وعواودة (gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يواصل المعتقلان رائد ريان، وخليل عواودة إضرابهما المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقالهما الإداريّ، ويرفض الاحتلال حتّى اليوم الاستجابة لمطلبهما المتمثل بإنهاء اعتقالهما الإداري، بحسب ما أفاد نادي الأسير، اليوم الأربعاء.

وأكد نادي الأسير في بيان له، أنهما يواجهان ظروفا صحية خطيرة، تتفاقم مع مرور الوقت، إضافة إلى جملة من السياسات التنكيلية الممنهجة الهادفة لنيل منهما والضغط عليهما، حيث يقبعان حتّى اليوم في سجن "الرملة".

المعتقل رائد ريان (28 عامًا) من بلدة بيت دقو قضاء القدس، مضرب عن الطعام منذ 105 أيام، وهو معتقل منذ 3/11/2021، حيث صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة شهور، وتم تجديد الأمر له للمرة الثانية لمدة 6 شهور، علما أنه معتقل سابق أمضى ما يقارب 21 شهرا رهن الاعتقال الإداري.

فيما استأنف المعتقل خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا قضاء الخليل إضرابه عن الطعام في الـ 2/7/2022، بعد أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يوما من الإضراب، استنادا على وعود بالإفراج عنه، إلا أن الاحتلال نكث بوعده، وأصدر بحقه أمر اعتقال إداري جديد لمدة أربعة شهور، علما أنه معتقل منذ 27/12/2021، حيث أصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداري مدته ستة شهور، وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية لمدة أربعة شهور، وهو متزوج وأب لأربع طفلات، وأسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال.

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#سجون الاحتلال
#إضراب عن الطعام
#نادي الأسير
#الأمعاء الخاوية
#رائد ريان
#خليل عواودة

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