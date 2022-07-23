75 أسيرا يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام بدءا من الأحد

يشرع 75 أسيرا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يوم غد، الأحد، بخوض إضراب مفتوح عن الطعام، نصرة للأسيرين اللذين يخوضان معركة الأمعاء الخاوية في مواجهة اعتقالهما الإداري المستمر، رائد ريان وخليل عواودة، وسط ظروف صحية خطيرة.

وقال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن الأسير رائد ريان (28 عاما) من بلدة بيت دقو غرب القدس، يواصل إضرابه لليوم الـ108، وهو معتقل إداري منذ الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حين صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، وتم تجديده للمرة الثانية لمدة 6 أشهر، علما بأنه أسير سابق أمضى ما يقارب 21 شهرا رهن الاعتقال الإداري، ويقبع حاليا في سجن "الرملة".

المعتقلان رائد ريان وخليل عواودة

وأضاف عبد ربه، أن سلطات الاحتلال ثبتت أمر تجديد الاعتقال الإداري للمعتقل عواودة (40 عاما) لأربعة أشهر، وهو قابل للتجديد لعدة مرات؛ وأوضح أن عواودة، وهو من بلدة إذنا غرب الخليل، يواصل إضرابه الذي استأنفه في الثاني من الشهر الجاري، لليوم الـ22، بعد أن علقه في وقت سابق بعد 111 يوما من الإضراب استنادا إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أن الاحتلال نكث بوعده وأصدر بحقه أمر اعتقال إداري جديد لمدة أربعة أشهر، علما بأنه معتقل منذ 27 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وهو يرقد الآن في مستشفى "أساف هروفيه".

وعواودة متزوج وأب لأربع طفلات، وأسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ويقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو 682 أسيرا بموجب قرارات اعتقال إدارية من بين حوالي 4600 أسير وأسيرة، ويقدر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار.

وفي السياق، يواصل الأسرى الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ203 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري، هو قرار عسكري بالحبس دون محاكمة، لمدة تصل إلى 6 شهور، قابلة للتمديد.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون، بأن الأسرى الإداريين لديهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف الأسير مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض الأسير الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.