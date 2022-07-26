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تدهور الحالة الصحية للأسيرين ريان وعواودة

تاريخ النشر: 26/07/2022 - 09:01

تدهور الحالة الصحية للأسيرين ريان وعواودة
ريان وعواودة يواصلان معركة "الأمعاء الخاوية" (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، عبر محاميها فواز الشلودي، آخر المستجدات فيما يتعلق بالأوضاع الصحية للأسيرين خليل عواودة ورائد ريان واللذان يخوضان إضرابهما عن الطعام، وذلك رفضا لسياسة الاعتقال الإداري الصادر بحقهما.

وأوضحت الهيئة في بيانه لها، أن الأسير رائد ريان والمستمر في إضرابه لليوم الـ110 ويقبع في ما يسمى "عيادة سجن الرملة"، يعاني من تراجع ملحوظ في صحته.

ويشتكي الأسير ريان من آلام في كافة أنحاء جسده وعدم وضوح في الرؤية وهزال وتعب شديد، ولا يستطيع النوم إلا لفترات قصيرة جدا، ويشعر أنه يرغب بالتقيؤ، ويشتكي أيضا من تشنجات بالأيدي والأرجل ويتنقل على كرسي متحرك.

يذكر أن الأسير ريان (28 عاما) من بلدة بيت دقو قضاء القدس معتقل منذ تاريخ 3/11/2021، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة شهور، وتم تجديد الأمر له للمرة الثانية لمدة 6 شهور، وهو معتقل سابق أمضى ما يقارب 21 شهرا رهنّ الاعتقال الإداريّ.

أما عن حالة الأسير خليل عواودة، فهو يعاني من هزال واضح وصعوبة في الكلام كما يشتكي من آلام حادة في مختلف أنحاء جسده ويعاني تقيئ بشكل مستمر وفقد الكثير من وزنه ويتنقل على كرسي متحرك، علما أنه استأنف إضرابه بعد أن أضرب لمدة 111 يوما، حيث تم إصدار قرار إداري جديد بحقه لمدة 4 شهور إضافية.

يشار أن الأسير عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا قضاء الخليل معتقل منذ 27/12/2021، وهو متزوج وأب لأربع طفلات، أسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال.

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#الحركة الأسيرة
#الإضراب عن الطعام
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#رائد ريان

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