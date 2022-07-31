غزّة: الاحتلال يفرج عن الأسير أبو مغصيب بعد 21 عاما على الاعتقال

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن الأسير أشرف أبو مغصيب البالغ من العمر 44 عاما وهو من سكان المحافظة الوسطى من قطاع غزة بعد قضاء (21 عاما) في سجونها.

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وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية بأن "سلطات الاحتلال أفرجت عبر معبر بيت حانون ‘ايريز‘ شمالي القطاع عن الأسير أشرف أبو مغصيب من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة".

خلال استقبال الأسير أبو مغصيب

واستقبلت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزّة أبو مغصيب.

وكانت قد اعتقلت سلطات الاحتلال الأسير المحرر أبو مغصيب عام 2002 أثناء تواجده في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.