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إدارة سجون الاحتلال تنقل الأسير حسين القواسمة إلى العزل الانفرادي

تاريخ النشر: 03/08/2022 - 14:54

إدارة سجون الاحتلال تنقل الأسير حسين القواسمة إلى العزل الانفرادي
الأسير حسين علي القواسمة
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

نقلت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيليّ، الأسير حسين علي القواسمة (49 عامًا) من الخليل، والمحكوم بالسجن المؤبد و60 عامًا إلى زنازين العزل الانفرادي في سجن "نفحة".

وأكد نادي الأسير الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، أنّ الأسير "القواسمة المعتقل منذ عام 2011، تعرض للاعتقال قبل اعتقاله الحالي وأمضى في حينه عشر سنوات، لتصل مجموع سنوات اعتقاله لـنحو 21 عامًا، وتعرض سابقًا للعزل عدة مرات، كما يعاني من مشاكل صحية منها الإصابة بالسكري وضعف في المناعة وهو بحاجة إلى متابعة صحية".

وأوضح نادي الأسير أن "للأسير القواسمة ثلاثة أشقاء في سجون الاحتلال وهُم حسام، ومحمد، وحجازي القواسمة، علمًا أن حسام محكوم بالسّجن المؤبد ثلاث مرات، وهم أشقاء للشهيدين مراد وأحمد القواسمة".

وخلال سنوات اعتقاله فقد الأسير حسين القواسمة والديه، وحرمه الاحتلال من وداعهما، وهو متزوج وأب لخمسة من الأبناء، وحينما اعتُقل كان عمر أصغر أولاده عامين ونصف.

ومن الجدير ذكره أنّ سياسة العزل الانفرادي، تُعد إحدى أقسى وأخطر السياسات التّنكيلية التي تُمارس بحقّ الأسرى بمستوياتها المختلفة، وقد صعّدت إدارة سجون الاحتلال من عمليات العزل الانفرادي مقارنة مع السنوات القليلة الماضية، إذ بلغ عدد الأسرى المعزولين انفراديا نحو 30 أسيرًا.

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#الحركة الأسيرة
#سجون الاحتلال
#الأسير حسين القواسمة
#العزل الانفرادي

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