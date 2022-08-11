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الاحتلال يسلم جثمان الشهيدة سعدية مطر

تاريخ النشر: 11/08/2022 - 07:52

الاحتلال يسلم جثمان الشهيدة سعدية مطر
الشهيدة سعدية مطر (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، أنه وبعد متابعة حثيثة من قبلها، سيتم استلام جثمان الشهيدة سعدية فرج الله مطر، من بلدة إذنا قضاء الخليل، من قبل طواقم الهيئة والهلال الأحمر الفلسطيني وذوي الشهيدة على حاجز ترقوميا الساعة الواحدة ظهرا اليوم الخميس.

يذكر أن مطر (68 عاما) استشهدت في معتقل الدامون في الثاني من شهر تموز/يوليو الماضي.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت مطر قرب الحرم الابراهيمي الشريف وسط مدينة الخليل في الثامن عشر من شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2021، وهي أم لثمانية أبناء، وجرى توقيفها في معتقل الدامون حتى تاريخ استشهادها، قبل أن تحتجز سلطات الاحتلال جثمانها.

وتحتجز سلطات الاحتلال مئات جثامين الشهداء العرب والفلسطينيين منذ أكثر من خمسة عقود ويجري دفنهم بشكل مجهول بأرقام محفورة على لوحات معدنية ملحقة بجثثهم أو بقاياهم.

وأشار مختصون حقوقيون إلى أن سلطات الاحتلال تحتجز رُفات 253 من ضحايا الحرب العرب والفلسطينيين، علاوة على احتجازها 51 جثمانا منذ العام 2016 بهدف استخدامهم كورقة للمفاوضات في اتفاقيات تبادل الاسرى مع المقاومة، رافضةً الكشف عن مصير 68 شخصا آخرين مفقودين.

وترفض سلطات الاحتلال إعطاء شهادات وفاة لذوي الشهداء أو تقديم قوائم بأسماء من تحتجز جثامينهم وأماكن وظروف احتجازهم، بل اعترفت بالفوضى والإهمال في احتجاز الجثامين وفقدان بعضها.

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