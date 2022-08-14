أسرى "حوارة" يحتفلون بالطالب أحمد شتيوي داخل المعتقل

نظم أسرى مركز توقيف "حوارة" حفلا متواضعا داخل المعتقل للأسير الطالب أحمد بشار شتيوي (18 عاما) من بلدة كفر قدوم/ قلقيلية، وذلك للمباركة له عقب تفوقه في دراسته بالثانوية العامة وحصوله على معدل 98.3 في الفرع العلمي، على الرغم مما يعانيه أسرى حوارة من ظروف مؤلمة في المعتقل.

ووفقا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، "كان الاحتلال قد حرم شتيوي فرحة النجاح على الرغم من تفوقه وسهره وتعبه لتحصيل التفوق الذي كان يطمح به هو وعائلته، حيث كان من المفترض أن يلتحق بكلية الطب البشري إلا أن اعتقاله بتاريخ 3 من آب الجاري حال دون ذلك".

وأضافت أنه "بعدما علم أسرى معتقل حوارة بنتيجة الفتى شتيوي وتوفقه بدراسته، ونتاجا لحالة الحزن التي كان يمر بها في تلك اللحظة بسبب اعتقاله وحرمانه من حريته، فما كان منهم إلا أن نظموا حفلا بسيطا داخل ساحة الفورة ليفاجئوه ويُفرحوه ويخففوا من حزنه، وقد شارك جميع الأسرى بتلك المبادرة، مما كان له بالغ الأثر بتجاوز اللحظات المؤلمة، وإدخال السعادة والسرور لقلب المعتقل الطالب شتيوي".

وختمت الهيئة بالقول إن "عدد الأسرى القابعين حاليا بمركز توقيف حوارة 16 أسيرا، يحتجزهم الاحتلال بواقع لا إنساني ومرير، حيث معاملة السجانين قاسية جدا، ووجبات الطعام المقدمة لهم سيئة النوع والكمية، عدا عن زجهم بأقسام قذرة رائحتها كريهة، بالإضافة إلى انعدام الرعاية الطبية وتركهم يعانون من الأمراض بدون علاج".