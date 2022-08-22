الأسير محارب دعيسات يواجه ظرفا صحيا صعبا

يواجه الأسير محارب دعيسات (55 عاما) من بلدة بني نعيم قضاء الخليل، ظرفا صحيا صعبا يحتاج رعاية طبية، إذ تحتجزه سلطات الاحتلال حاليا داخل معتقل "رامون" بظروف سيئة.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن "الأسير دعيسات يعاني من حروق في صدره ويديه وكتفه ووجهه ورأسه وأذنه اليسرى، ونتاجا لهذه الحروق فهو لا يستطيع السماع بتلك الأذن المصابة، عدا عن الآلام الشديدة التي يشتكي منها بشكل مستمر، كما أنه يواجه صعوبة كبيرة في تناول الطعام بسبب الحروق في الوجه".

وأضافت أن "الأسير دعيسات لم يتلق أي علاج ناجع منذ شهر شباط/ فبراير الماضي، فخلال تواجده داخل ما تسمى 'عيادة الرملة' كان يتم منحه مسكنات للآلام فقط بدون تزويده بعلاج حقيقي لمشكلة الحروق التي يعاني منها".

وأشارت الهيئة إلى أن "الأسير دعيسات بحاجة ماسة لإجراء عدة عمليات جراحية لا سيما في يديه بسبب شدة الحروق فيهما، لكن لغاية اللحظة تُمعن إدارة المعتقل بإهمال حالته عبر المماطلة بتحويله لإجراء العملية أو حتى تحديد موعد لإجرائها".

وختمت بالقول إن "الطاقم القانوني في الهيئة كان قد تقدم بطلب لإدارة سجون الاحتلال خلال الشهر الماضي لنقل الأسير دعيسات لمشافي الاحتلال وتلقي العلاج اللازم له، لكن لغاية اللحظة لم تستجب للطلب، وهو حاليا بصدد تقديم التماس لمحكمة الاحتلال المركزية لمتابعة ملفه الطبي وتحويله بأسرع وقت ممكن لتلقي العلاج".

يذكر أن الأسير دعيسات معتقل منذ يوم 1 آذار/ مارس 2006 ومحكوم بالسجن لمدة 35 عاما، وهو متزوج وأب لأبناء.