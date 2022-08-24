الاحتلال يقتحم أقسام الأسرى في سجن النقب

اقتحمت قوات خاصة تابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية، عدة أقسام في سجن النقب، بحسب ما أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء.

وذكر نادي الأسير، في بيان، أن القوات المُقتحِمة أغلقت الغرف بالأقفال، وقطعت الكهرباء عن الأسرى. وأضاف: "حالة من التوتر الشديد تسود السجن".

بدورها، قالت مسؤولة الإعلام في نادي الأسير، أماني سراحنة، إن "حالة من الغليان تسود في أوساط الأسرى في سجن النقب، والذي يعد أكبر سجن إسرائيلي".

وأوضحت أن الأقسام المستهدفة تعود لمعتقلي حركة "الجهاد الإسلامي".

وبيّنت أن نحو 1400 أسير فلسطيني يتواجدون في سجن النقب.

وكان نادي الأسير الفلسطيني، قد أفاد في وقت سابق، اليوم، بأن "الأسرى يواصلون تنفيذ خطواتهم، التي شرعوا بها منذ يوم الإثنين، للتمرد على قوانين السجن، وتتمثل بالامتناع عن الخروج إلى ما يُسمّى بالفحص الأمني، وإرجاع وجبات الطعام".

ويحتج الأسرى على نية إدارات السجون "فرض إجراءات للتضييق على المعتقلين المحكومين بالسجن المؤبد من خلال عمليات النقل المتكررة من الغرف، والأقسام، والسّجون التي يقبعون فيها".

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو 4550.