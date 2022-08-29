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الأسير عواودة يناشد "أحرار العالم" بفيديو.. "لا للاعتقال الإداري"

تاريخ النشر: 29/08/2022 - 14:59

الأسير عواودة يناشد "أحرار العالم" بفيديو.. "لا للاعتقال الإداري"
الأسير خليل عواودة
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

وجّه الأسير والمعتقل الإداري، خليل عواودة، صباح اليوم الإثنين، رسالة عبر مقطع فيديو من مستشفى "أساف هروفيه"، قال فيها وهو لا يقوى على الكلام "يا أحرار العالم إن هذا الجسد المتهالك الذي لم يبق منه إلا العظم والجلد لا يعكس ضعف وعُري الشعب الفلسطينيّ، إنما هو مرآة في وجه الاحتلال الحقيقي الذي يدعي أنّه دولة ديمقراطية في حين يوجد أسير بلا تهمة رهن الاعتقال الإداريّ الهمجي ليقول بلحمه ودمه لا للاعتقال الإداريّ لا للاعتقال الإداريّ".

وأضاف "نحن شعب قضيته عادلة، وستبقى عادلة وسنبقى نقف ضد الاعتقال الإداريّ، حتى لو ذاب اللحم، والجلد، وتلاشى العظم حتى لو ذهبت الأرواح كونوا على ثقة أننا أصحاب حق وأن قضيتنا عادلة مهما كان الثمن المدفوع عاليا".

3 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

ويواصل 3 أسرى في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام، مطالبين بعدة مطالبات منها وقف الاعتقال الإداري.

ويضرب خليل عواودة رفضا لاعتقاله الإداريّ، حيث يرفض الاحتلال حتى اليوم الاستجابة لمطلبه بالإفراج عنه رغم قرار بتجميد اعتقاله.

ودخل عواودة (40 عامًا) من سكان بلدة إذنا قضاء الخليل، يومه الـ170 في الإضراب، حيث كان أضرب لمدة 111 يومًا، وعلق إضرابه أسبوعًا فقط وعاد للإضراب بعد تنصل إدارة السجن في إيجاد حل لقضيته وتجديد الاعتقال الإداري له لمدة 4 أشهر، وهو التجديد الثاني له.

كما يواصل الشقيقان المعتقلان أحمد وعدال حسين موسى من بلدة الخضر/ بيت لحم، إضرابهما عن الطعام منذ 23 يومًا، وذلك من تاريخ اعتقالهما في 7 آب/أغسطس الحالي، رفضا لاعتقالهما الإداري، حيث يقبعان في زنازين سجن "عوفر"، وقد أصدر الاحتلال بحق أحمد أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر، وبحقّ عدال لمدة 3.

بودكاست عرب 48

#الأسير خليل عواودة
#الاعتقال الإداري
#الاحتلال الإسرائيلي

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