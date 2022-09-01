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معتقلان شقيقان يواصلان الإضراب عن الطعام

تاريخ النشر: 01/09/2022 - 11:00

معتقلان شقيقان يواصلان الإضراب عن الطعام
وقفات بالضفة إسنادا للأسرى (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يواصل معتقلان شقيقان في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الإضراب المفتوح عن الطعام، احتجاجًا على اعتقالهما الإداري، بحسب ما أفاد نادي الأسير، اليوم الخميس.

ووفقا لبيان نادي الأسير، فإن الشقيقان المعتقلان، أحمد وعدال حسين موسى من بلدة الخضر قضاء بيت لحم، حيث يضربان عن الطعام منذ 26 يوما، وذلك من تاريخ اعتقالهما في 7 آب/أغسطس الحالي، رفضا لاعتقالهما الإداري.

وأصدر الاحتلال بحق أحمد موسى أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر، وبحق عدال لمدة 3.

وأوضح نادي الأسير، أن المعتقل أحمد البالغ من العمر (44 عاما) هو أسير سابق، وكان قد نفذ عام 2019 إضرابا عن الطعام، وانتهى باتفاق يقضي بالإفراج عنه، وهو مريض يعاني من مشاكل حادة في القلب وقد أجرى عدة عمليات جراحية على مدار السنوات الماضية، وهو متزوج وأب لسبعة أبناء.

كما أن عدال موسى (34 عاما) أسير سابق، أمضى في سجون الاحتلال نحو سبع سنوات، منها خمس سنوات بشكل متواصل، وهو متزوج وأب لطفلين.

وكان المعتقل خليل عواودة (40 عاما) من سكان بلدة إذنا قضاء الخليل، قد أعلن، أمس الأربعاء، تعليق إضرابه عن الطعام بعد 172 يوما من الإضراب، على أن يفرج عنه مع نهاية الاعتقال الجاري في الثاني من تشرين أول/أكتوبر المقبل.

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#سجون الاحتلال
#الإضراب عن الطعام
#الاعتقال الإداري
#أحمد موسى
#عدال موسى

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