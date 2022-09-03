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الأسيران الشقيقان موسى يواصلان الإضراب عن الطعام

تاريخ النشر: 03/09/2022 - 11:13

الأسيران الشقيقان موسى يواصلان الإضراب عن الطعام
يواصلان الإضراب لليوم الـ28 (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يواصل الأسيران الشقيقان أحمد وعدال موسى إضرابهما المفتوح عن الطعام لليوم الـ28 على التوالي، رفضا لاعتقالهما الإداري، بحسب ما أفادت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى، اليوم السبت.

وأصدر الاحتلال بحق أحمد موسى أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر، وبحقّ عدال لمدة أشهر.

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن المعتقل أحمد موسى يعاني من أمراض في القلب والكلى، ونقل يوم الخميس إلى مستشفى "كابلان"، وأجريت له الفحوصات الطبية، وأُعيد إلى عيادة سجن "الرملة"، يوم أمس الجمعة.

ودخل أحمد (44 عاما)، وعدال (34 عاما)، من بلدة الخضر قضاء بيت لحم، بالإضراب في اليوم الثاني من اعتقالهما في السابع من آب/أغسطس، رفضا لاعتقالهما الإداري.

ويقبع الأسيران في سجن "عوفر"، وكلاهما أسيران سابقان، علما أن المعتقل أحمد خاض إضرابا عن الطعام عام 2019 ضد اعتقاله الإداري، واستمر لمدة 31 يوما، تعرض خلاله لجلطة أثرت على قدمه ويده، وهو مريض يعاني من مشاكل حادة في القلب وقد أجرى عدة عمليات جراحية على مدار السنوات الماضية، وهو متزوج وأب لسبعة أبناء.

كما أن عدال موسى (34 عاما) أسير سابق، أمضى في سجون الاحتلال نحو سبع سنوات، منها خمس سنوات بشكل متواصل، وهو متزوج وأب لطفلين.

وكان الأسير خليل عواودة (40 عاما) من سكان بلدة إذنا قضاء الخليل، قد أعلن أمس تعليق إضرابه عن الطعام بعد 172 يوما من الإضراب، على أن يفرج عنه مع نهاية الاعتقال الجاري في الثاني من تشرين أول/ أكتوبر المقبل.

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#الحركة الأسيرة
#سجون الاحتلال
#الاعتقال الإداري
#عدال موسى
#أحمد موسى

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