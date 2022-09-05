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الاحتلال يرجئ جلسة محكمة الأسيرة جرادات إثر حالتها الصحية

تاريخ النشر: 05/09/2022 - 19:02

الاحتلال يرجئ جلسة محكمة الأسيرة جرادات إثر حالتها الصحية
المعتقلة دينا جرادات
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أرجأت محكمة الاحتلال العسكرية في سالم اليوم، الإثنين، جلسة الأسيرة دينا جرادات من جنين لغاية يوم غد، الثلاثاء، إثر حالتها الصحية.

وجاء في بيان لنادي الأسير، أن "الأسيرة جرادات تعاني من مرض الاستسقاء الدماغي وهي بحاجة كل فترة إلى سحب السوائل المتراكمة في الدماغ"، مشيرا إلى أنها نقلت مؤخرا من سجن "الدامون" إلى مستشفى "رمبام" الإسرائيلي، وجرى إعادتها إلى سجن "الدامون".

وذكر نادي الأسير، أن "سلطات الاحتلال لم توفر العلاج للأسيرة جرادات طوال فترة التحقيق التي استمرت 15 يوما في معتقل الجلمة رغم المطالبات المتكررة بذلك، وذلك قبل نقلها إلى سجن الدامون".

ومما يذكر أن جرادات اعتقلت يوم 7 آب/أغسطس الماضي، وهي طالبة إعلام في جامعة القدس المحتلة.

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#دينا جرادات
#الاحتلال

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