مئات الأسرى المرضى يعيشون الموت البطيء بسجون الاحتلال

يواجه مئات الأسرى المرضى الموت البطيء في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بسبب سياسة الإهمال الطبي الممنهج التي تعتمدها إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى وحرمانهم العلاج الطبي، بحسب ما أفاد نادي الأسير في بيان له، اليوم الثلاثاء.

ووفقا لبيان نادي الأسير، الذي يشمل تحديث حول أهم المعطيات عن الأسرى في سجون الاحتلال حتّى نهاية شهر آب/أغسطس الماضي، فإنه يقبع في سجون الاحتلال 4650 أسير وأسيرة يقبعون في 23 سجن ومركز توقيف وتحقيق.

وأظهرت معطيات نادي الأسير أن 32 أسيرة يقبعن غالبيتهن في سجن "الدامون"، بينما 180 طفلا وقاصرا، موزعين على سجون عوفر، ومجدو، والدامون، فيما بلغ العدد الكلي للأسرى الإداريين 743 معتقلا إداريا.

وبلغ عدد الأسرى المرضى نحو 600 أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، منهم 23 أسيرا مصابون بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة.

وبحسب نادي الأسير، فإن الأسرى القدامى المعتقلون قبل توقيع اتفاقية أوسلو، عددهم 25 أسيرا، أقدمهم الأسيران كريم يونس، وماهر يونس المعتقلان بشكل متواصل منذ عام 1983.

وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك عدد من الأسرى المحررين في صفقة (وفاء الأحرار) الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم وهم من قدامى الأسرى، أبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة.

وبلغ عدد الأسرى الذين صدرت بحقهم أحكاما بالسجن المؤبد 551 أسيرا، وأعلى حكم أسير من بينهم الأسير عبد الله البرغوثي ومدته 67 مؤبدا.

وأظهرت الإحصاءات أن عدد شهداء الحركة الأسيرة بلغ 231 أسيرا شهيدا، وذلك منذ عام 1967، بالإضافة إلى مئات من الأسرى اُستشهدوا بعد تحررهم متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون.

أما فيما يتعلق في الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى سلطات الاحتلال، هناك 9 أسرى شهداء وهم: أنيس دولة الذي اُستشهد في سجن عسقلان عام 1980، وعزيز عويسات منذ عام 2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح وثلاثتهم اُستشهدوا خلال عام 2019، وسعدي الغرابلي، وكمال أبو وعر خلال العام 2020، والأسير سامي العمور الذي اُستشهد عام 2021، والأسير داود الزبيدي الذي اُستشهد العام الجاري 2022.