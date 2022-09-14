نادي الأسير: الاحتلال يصدر 1365 أمر اعتقال إداريّ في 2022

قال نادي الأسير الفلسطينيّ، اليوم الأربعاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت 1365 أمر اعتقال إداري، بحق أسرى فلسطينيين منذ بداية العام الجاري.

وأوضح نادي الأسير في بيان أن "إسرائيل وسعت من دائرة استهداف الفلسطينيين عبر الاعتقال الإداري، حيث أصدرت 1365 أمر اعتقال إداري منذ بداية العام 2022".

والاعتقال الإداري، هو قرار عسكري بالحبس دون محاكمة، لمدة تصل إلى 6 شهور، قابلة للتمديد.

وأفاد نادي الأسير بأن أوامر الاعتقال الإداري تركزت في شهر آب/ أغسطس الماضي، بواقع 272 أمرا.

وأشار إلى أن هذا التصعيد هو الأعلى منذ عام 2015.

وأوضح أن عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية بلغ حتى الأسبوع الأول من أيلول/ سبتمبر الجاري 760 معتقًلا، من بينهم أربعة قاصرين، وأسيرتان.

وذكر نادي الأسير أن السلطات الإسرائيلية تستخدم الاعتقال الإداري لكل من له "دورّ طليعي على المستوى الاجتماعي، والمعرفي، والسياسي في الساحة الفلسطينية، بالإضافة إلى كونها سياسة انتقامية، وعقاب جماعي".