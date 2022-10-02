توتر بسجن ريمون والاحتلال يلغي زيارة عائلات الأسرى

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلغاء زيارة عائلات الأسرى في سجن ريمون التي كانت مقررة، اليوم الأحد، وهذا الأسبوع، بزعم طعن حارسة أمن إسرائيلية من قبل فتاة فلسطينية، وذلك في وقت تتصاعد الاحتجاجات للأسرى والإضراب عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري.

وأفادت إذاعة "الجيش"، بأن سلطات السجون أقدمت على هذه الخطوة، بعد طعن حارسة أمن إسرائيلية داخل سجن رامون من قبل فتاة فلسطينية تدعى أسيل الطيطي تبلغ من العمر (23 عاما) أثناء زيارة شقيقة المعتقل داخل السجن.

الاحتلال: فتاة فلسطينية تطعن حارسة أمن إسرائيلية

وزعمت إدارة السجون الإسرائيلية أن فتاة فلسطينية من سكان نابلس جاءت اليوم لزيارة شقيقها الأسير سبع الطيطي من مخيم بلاطةالمعتقل إداريا في سجن رامون، إذ هاجمت حارسة أثناء إجراءات التفتيش الأمني مستخدمة مقص، حيث تم السيطرة عليها، فيما أصيبت الحارسة بطعنة في يدها وعولجت في المكان.

وذكر نادي الأسير أن الاحتلال اعتقل صباح اليوم الأحد، شقيقة أسير خلال زيارة عائلات الأسرى لسجن "ريمون"، حيث قام بإلغاء الزيارة، وإغلاق السجن بشكل كامل.

وتسود أجواء من التوتر سجن ريمون بعد ادعاء إدارة السجن بطعن سجانة على يد فتاة فلسطينية، حيث تم اعتقالها، وحاليا يتم احتجاز أهالي الأسرى في قاعة الزيارة ومنعهم من الخروج، بالإضافة إلى إغلاق السجن بالكامل، حسب ما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بينا مقتضب.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى في بيان مقتضب أن هؤلاء الأسرى من محافظات نابلس وسلفيت وقلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة. إذ صعدت سلطات السجون من عمليات القمع والاعتداءات على الأسرى.

ويعتقل الاحتلال الإسرائيلي في سجونه نحو 5 آلاف فلسطيني وعربي.

الأسير وائل نعيرات يعاني ظروفا صحية صعبة داخل عزل "ريمون"

يأتي ذلك، فيما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، نقلا عن محامي الهيئة فواز شلودي، بأن الأسير وائل نعيرات من بلدة ميثلون قضاء جنين، يعاني ظروفا معيشية وصحية صعبة داخل زنازين العزل في معتقل "رامون".

وأوضحت الهيئة أن الأسير نعيرات يشتكي من خدران بأطراف القدمين واليدين، ومن عدم وضوح بالرؤية، وتساقط بالشعر، نتيجة معاناته من مرض السكري، وعلى إثر ذلك تقدم الأسير بطلب من عيادة المعتقل لإجراء فحص شامل، إلا ان إدارة المعتقل رفضته وتتعمد إهماله طبياً.

وبينت الهيئة ان الأسير خاض قبل اسبوعين اضراباً مفتوح عن الطعام لمدة خمسة ايام لان ادارة السجن ترفض تزويده بشرائح لجهاز السكري، ولا تكترث لوضعه ابداً.

ومن الجدير ذكره بأن الأسير نعيرات معتقل منذ 13 آب/أغسطس 2004، ومحكوم بالسجن 25 عاما، كما أنه أصيب بالرصاص المباشر في رأسه لحظة اعتقاله، وقد توفي والده عام 2014، وحرمه الاحتلال من وداعه.