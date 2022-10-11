إرجاع الوجبات في "نفحة" و50 أسيرا يواصلون الإضراب

قرر الأسرى الفلسطينيين في سجن "نفحة"، إرجاع وجبتين من الطعام لإدارة السجن صباح اليوم الثلاثاء، إسنادا للأسرى الإداريين، فيما يواصل 50 معتقلا إداريا الإضراب عن الطعام.

وذكرت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن نحو 700 أسير في سجن نفحة شرعوا صباح اليوم في إرجاع وجبات الطعام لإدارة السجن لمدة يوم واحد، تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان مقتضب إن أسرى نفخة اتخذوا هذا قرار بإجماع وطني وفصائلي، دعما للأسرى الإداريين المضربين عن الطعام.

ويواصل 30 معتقلا إداريا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم السابع عشر على التوالي، خوض إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري بحقهم.

وانضم إليهم منذ 3 أيام، 20 أسيرا في سجون الاحتلال، للإضراب ذاته.

ويطالب الأسرى وهم من كوادر وعناصر وأنصار الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بإنهاء الاعتقال الإداري.

وأشارت منظمة الجبهة في السجون، إلى أن الاحتلال حاول الانقضاض على هذه الخطوة بالتواصل مع بعض المعتقلين الإداريين من أجل تقديم عرض لهم، لكنهم تشبثوا بموقفهم الذي يقضي بإنهاء الاعتقال الإداري بحقهم.

وبحسب بيان المنظمة، فإن المزيد من المعتقلين سيلحقون بركب رفاقهم على دفعات حتى تحقيق مطالبهم.

ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين 780 معتقلا بينهم 6 قاصرين على الأقل، وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني "النقب" و"عوفر".