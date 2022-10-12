900 أسير بـ"عوفر" يعيدون الطعام إسنادا للإداريين

أرجع 900 أسير فلسطيني في سجن "عوفر" وجبات الطعام اليوم الأربعاء، اسنادا للأسرى المضربين، كما أرجع المعتقلون في سجن "نفحة" يوم أمس وجبتي الطعام، إسنادا لهم، حسب ما أعلنت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى.

ويواصل 50 معتقلا إداريا، إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ18 على التوالي بينهم معتقلون إداريون، ومحكومون.

وانضم الأحد الماضي 20 معتقلا إلى المعتقلين المضربين الـ30 الذي يواصلون إضرابا عن الطعام كإسناد لهم، ورفضا لسياسة الاعتقال الإداري، إلى جانب مواصلتهم مقاطعة محاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن المعتقلين الـ30 بدأت تظهر عليهم علامات التعب والإنهاك والإعياء الشديدين، ونقص في الوزن، وآلام في المفاصل، وهزال شديد نتيجة نقص كمية السوائل والفيتامينات في الجسم.

ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين 780 معتقلا بينهم 6 قاصرين على الأقل، وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني "النقب" و"عوفر".

وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 وحتى العام الجاري ما يزيد على 9500 أمر اعتقال إداري، ومنذ بداية العام الجاري أصدرت نحو 1650 أمر بقرار واعتقال إداري، أعلاها كان في شهر آب/ أغسطس الماضي، حيث بلغت 272 أمر اعتقال.

ومنذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاري، نفذ الأسرى ما يزيد على 400 إضراب فردي، جلها ضد الاعتقال الإداري.