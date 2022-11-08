خطوة احتجاجية للأسرى في سجون الاحتلال إسنادا لأسرى "عوفر" بعد الاعتداء عليهم

قرّرت الحركة الوطنية الأسيرة، اتخاذ خطوات احتجاجية، بعد اعتداء السجانين في مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، على أسرى في غرف الانتظار، أثناء نقلهم إلى محكمة "عوفر" العسكرية، بحسب ما أعلنت هيئة شؤون الأسرى، مساء اليوم الثلاثاء.

وأفادت هيئة الأسرى في بيان مقتضب، بصدور "قرار وطني عام للحركة الأسيرة في كافة السجون والمعتقلات، بتأخير الخروج إلى ’بوسطة’ المحاكم، تضامنا مع الأسرى في معتقل عوفر، حيث تعرض ثلاثة أسرى لاعتداء وحشي على يد إدارة السجون، وشرطة المحاكم".

وأكد نادي الأسير في بيان صدر عنه مساء اليوم كذلك، أن "الأسرى وفي كافة السجون ومن كافة الفصائل، وكخطوة مبدئية احتجاجية، يقررون غدا تأخير الخروج إلى المحاكم، احتجاجًا على اعتداء السجانين على معتقلين في غرف الانتظار، أثناء نقلهم إلى محكمة ’عوفر’ العسكرية اليوم، ورشهم بالغاز".

وأشار نادي الأسير إلى أن الأسرى "بصدد تصعيد خطواتهم، ردا على هذا الاعتداء".

وقبيل إعلان الحركة الأسيرة عن خطوتها الاحتجاجية، ذكر نادي الأسير في بيان، أن "الأسرى في سجن ’عوفر’ ومن كافة الفصائل، قرروا (اتخاذ وتنفيذ) مجموعة من الخطوات الاحتجاجية، رفضًا لقيام مجموعة من السّجانين بالاعتداء على معتقلين في غرف الانتظار أثناء نقلهم إلى محكمة في ’عوفر’".

وأوضح نادي الأسير أن "الخطوات تتمثل بالامتناع عن الخروج إلى المحاكم غدا، وأن أي اعتداء سيتعرضون له، سيكون الرد عليه بالمثل، كما قرروا عدم الدخول إلى غرفهم، إلا إذا تم إعادة المعتقلين الذين تعرضوا للاعتداء إلى غرفهم، وذلك بعد أن جرى نقلهم إلى العزل، بعد الاعتداء عليهم".