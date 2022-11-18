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تمديد اعتقال والد الشهيد ضياء حمارشة للمرة 14

تاريخ النشر: 18/11/2022 - 09:17

تمديد اعتقال والد الشهيد ضياء حمارشة للمرة 14
الأسير أحمد حسن حمارشة
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أفاد مكتب إعلام الأسرى أن محكمة الاحتلال العسكرية في سالم مددت، أمس الخميس، اعتقال الأسير أحمد حسن حمارشة من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وهو والد الشهيد ضياء حمارشة، منفذ عملية "بني براك" بالقرب من تل أبيب.

وأضاف أن محكمة الاحتلال مددت للمرة الـ14 على التوالي اعتقال الأسير أحمد حمارشة، دون تحديد موعد لجلسة المحكمة المقبلة.

الشهيد ضياء حمارشة

واعتقلت قوات الاحتلال حمارشة مطلع حزيران/ يونيو الماضي، وهدمت طابقين من منزله في بلدة يعبد جنوب جنين.

وفي 29 آذار/ مارس الماضي، نفذ الشهيد ضياء عملية أدت إلى مقتل 5 إسرائيليين بينهم شرطي، في عملية إطلاق النار في "بني براك" بالقرب من تل أبيب. واستطاع حمارشة بدراجته النارية التي كان يستقلها، الوصول إلى تل أبيب، والتجول في شوارعها، وإطلاق النار من بندقية كلاشينكوف في شارع "جيبوتنسكي" في بني براك، وواصل طريقه إلى عدّة شوارع مجاورة. واستشهد حمارشة خلالها إثر اشتباك مسلح مع قوات الأمن الإسرائيلية.

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#يعبد
#جنين
#الضفة الغربية
#الحركة الأسيرة
#الأسير أحمد حسن حمارشة
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#عملية بني براك

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