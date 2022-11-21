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وحدات القمع تنكل بأسرى بسجن النقب

تاريخ النشر: 21/11/2022 - 11:31

وحدات القمع تنكل بأسرى بسجن النقب
اقتحام للزنازين وتنكيل بالأسرى (سجون الاحتلال)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

اقتحمت وحدات القمع الإسرائيلية، اليوم الاثنين، سجن النقب، وأجرت فيه تفتيشات استفزازية وقامت بالتنكيل بعشرات الأسرى.

وقالت هيئة شؤون الأسرى، إن وحدات القمع اقتحمت قسم 2 بسجن النقب، وأجرت تفتيشات استفزازية داخل القسم، ونقلت الأسرى ووزعتهم على الأقسام الأخرى.

وتستعين إدارة السجون بالوحدات الخاصة؛ لقمع الأسرى وهي: "المتسادا"، "درور"، "اليماز"، "اليمام" و"النحشون".

وتتركز مهمة تلك الوحدات "اقتحام غرف الأسرى، وتنفيذ عمليات ترهيب وقمع وتخريب والتعامل بوحشية مع الأسرى".

وحتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال نحو 4760 أسيرًا، بينهم 33 أسيرة، وقرابة الـ 160 طفلا، و820 معتقلًا إداريا بينهم 3 أسيرات و4 أطفال، وفقًا لمعطيات مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان.

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#سجون الاحتلال
#وحدات القمع
#الحركة الأسير
#سجن النقب

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