وحدات القمع تنكل بأسرى بسجن النقب

اقتحمت وحدات القمع الإسرائيلية، اليوم الاثنين، سجن النقب، وأجرت فيه تفتيشات استفزازية وقامت بالتنكيل بعشرات الأسرى.

وقالت هيئة شؤون الأسرى، إن وحدات القمع اقتحمت قسم 2 بسجن النقب، وأجرت تفتيشات استفزازية داخل القسم، ونقلت الأسرى ووزعتهم على الأقسام الأخرى.

وتستعين إدارة السجون بالوحدات الخاصة؛ لقمع الأسرى وهي: "المتسادا"، "درور"، "اليماز"، "اليمام" و"النحشون".

وتتركز مهمة تلك الوحدات "اقتحام غرف الأسرى، وتنفيذ عمليات ترهيب وقمع وتخريب والتعامل بوحشية مع الأسرى".

وحتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال نحو 4760 أسيرًا، بينهم 33 أسيرة، وقرابة الـ 160 طفلا، و820 معتقلًا إداريا بينهم 3 أسيرات و4 أطفال، وفقًا لمعطيات مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان.