وحدات القمع تقتحم "رامون" وتنكل بالأسرى

اقتحمت وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، إحدى غرف الأسرى الفلسطينيين في سجن "رامون"، وقامت بإجراء حملة تفتيش واسعة، كما قام عناصر الوحدة بالتنكيل بالأسرى.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات القمع اقتحمت قسم (1) في سجن رامون، وجرت تفتيشات في مقتنيات الأسرى بشكل استفزازي.

وتستعين إدارة سجون الاحتلال بالوحدات الخاصة، خلال التفتيشات للتنكيل بالأسرى من خلال الضرب، والرش بالغاز السام، والمسيل للدموع، والنقل، والشبح.

ووحدات "القمع" تتبع لإدارة سجون الاحتلال وتستخدم في قمع الأسرى وهي: "ميتسادا"، "درور"، "اليماز"، "اليمام" و"النحشون".

ومهمة هذه الوحدات اقتحام غرف الأسرى، وتنفيذ عمليات ترهيب وقمع وتخريب والتعامل بوحشية معهم.

الاحتلال اعتقل 490 فلسطينيا خلال نوفمبر

اعتقلت سلطات الاحتلالي خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، 490 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس، من بينهم 76 طفلاً، و12 من النساء، وشكلت حالات الاعتقال في الخليل النسبة الأعلى في هذا شهر، تليها القدس ورام الله، وجنين، ونابلس.

وتشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان، إلى أن عدد الأسرى، والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو 4700 أسيراً، وذلك حتى نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2022، من بينهم 34 أسيرة، ونحو 150 قاصرًا، و835 معتقلا إداريا من بينهم ثلاث أسيرات، وأربع أطفال.

وكانت أعلى نسبة اعتقالات خلال تشرين الثاني/نوفمبر في الخليل بلغت 135 حالة، تليها القدس بـ123 حالة، ورام الله بـ52 حالة، فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصّادرة خلال الشهر، 242 أمرا، منها 120 أمراً جديدا، و122 أمر تجديد.