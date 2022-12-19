السجن 15 عاما للأسير الجريح شوامرة

أصدرت محكمة إسرائيلية بالقدس المحتلة، اليوم الإثنين، حكما بالسجن 15 عام ونصف على الأسير الجريح باسل شوامرة (17عاما)، من قرية دير العسل الفوقا قضاء الخليل بالضفة الغربية، بتهمة بتنفيذ عملية طعن في القدس.

وقدمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد الأسير شوامرة، حيث وجهت له تهم "الشروع في القتل"، والانتماء إلى "منظمة إرهابية" والتحريض على "الإرهاب".

وزعمت في لائحة الاتهام أنه يوم الثالث عشر من أيلول 2021، نفذ شوامرة عملية طعن في محطة الحافلات المركزية بمدينة القدس المحتلة، أدت إلى إصابة اثنين من الإسرائيليين.

وأطلقت قوات الاحتلال أطلق النار على شوامرة، وأُصابته بخمس رصاصات في أنحاء متفرقة من جسده، أثناء تواجده في المحطة المركزية غرب القدس في 13 أيلول/ سبتمبر 2021.

ويعاني شوامرة من مشاكلَ وتضرر كبير بالصدر والحوض والكلى والكبد والمثانة، إضافة لقص 26 سم من أمعائه، جراءَ الإصابة.

ونقل شوامرة إلى مستشفى "شعاري تصيدك" بعد اعتقاله ومكث فيها لمدة أسبوعين، في حين نقل مؤخرا لـ"عيادة سجن الرملة" لاستكمال علاجه.

ويتنقل الأسير شوامرة على كرسي متحرك، ويخضع لجلسات علاج طبيعي ويتم تزويده بالمسكنات، حيث يعاني من مشكلة حقيقية بالأعصاب تسبب له صعوبة في المشي.

قائمة أسرى المؤبدات بسجون الاحتلال ترتفع إلى 552 أسيرا

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن قائمة أسرى المؤبدات داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي ترتفع، اليوم الإثنين، لتصل إلى 552 أسيرا.

وتابعت الهيئة، أن محكمة سالم العسكرية أصدرت بحق الأسير بلال أحمد أديب أبو زيد من بلدة قباطية في محافظة جنين، حكما بالسجن المؤبد و32 عاما إضافة إلى مبلغ تعويض قدر بمليوني شيكل .

وذكرت الهيئة أن الأسير بلال معتقل منذ الرابع من شباط/فبراير 2016 ،بتهمة المساعدة في تنفيذ عملية فدائية أدت إلى مقتل مجندة من جيش الاحتلال وإصابة آخرين. وكانت سلطات الاحتلال قد هدمت منزل عائلته عام 2016.